微軟預告下一款Xbox One主機「Project Scarlett」支援光線追蹤、2020年底推出

如同先前預告，微軟在E3 2019展前活動上確認將在2020年推出以「Project Scarlett」代號為稱的全新主機，同時也確認與AMD攜手合作，採用Zen 2架構的客製化處理器，以及採RDNA架構的顯示卡設計，並且搭配GDDR6顯示記憶體與全新SSD設計，藉此對應高8K解析度影像即時處理效能，以及更低延遲執行表現。

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依照微軟說明，「Project Scarlett」將會在2020年聖誕節與《最後一戰：無限 (Halo Infinite)》一同推出，但尚未透露具體價格等細節，同時也未揭曉實際外觀設計。

不過，微軟強調此款新機將會帶來全新沉浸使用體驗，並且實現未來遊戲遊玩可能性。

在相關介紹影片中，微軟更進一步透露預期將「Project Scarlett」可發揮更深入的Ray Tracing光線追蹤表現效果，意味內部採用的Zen 2架構處理器，以及RDNA顯示架構設計的Navi架構顯示卡，將可搭配微軟DirectX 12中的即時光影處理特效，表現更擬真的真實物理光影表現。

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在先前消息裡，「Project Scarlett」預期搭載8核心、16線程設計的Zen 2架構，同時代號為「Anubis」的客製化處理器，並且搭載浮點運算效能達12TFLOPS的Navi顯示架構GPU，並且搭配16GB GDDR6顯示記憶體與1TB NVMe SSD，建議售價則可能為499美元，預期將取代原本Xbox One X產品線。

除了「Project Scarlett」，微軟先前也傳出另一款代號「Lockhart」的Xbox One新機，預計同樣採用Zen 2架構處理器，整體浮點運算效能則是4TFLOPS，本身搭載12GB GDDR6顯示記憶體，建議售價則為249美元，若從定位上來看的話，有可能成為現有Xbox One S升級版本。

而此次未參加E3 2019展出的PlayStation，則是在日前已經自行透露不少下一款PlayStation主機消息，其中也包含採用AMD心款處理器與顯示卡設計方案，並且帶來更高運算效能與支援Ray Tracing光線追蹤技術，預期同樣會在2020年推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》