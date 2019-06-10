微軟10月將預覽Project xCloud服務 玩家可異地串流遊玩持有遊戲

在此次E3 2019展前活動上，微軟進一步說明日前已經揭曉的Project xCloud雲端串流遊戲服務，雖然仍未具體說明服務使用費用等細節，但至少能讓玩家初步了解Project xCloud服務如何運作。

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Project xCloud雲端串流遊戲服務將區分兩個部分，首先是可讓玩家持有的Xbox One主機當作伺服器，透過雲端串流方式讓玩家可在異地透過其他Xbox One主機，或是以行動裝置遊玩本身持有遊戲，同時也能直接遊玩Xbox Game Pass訂閱服務收錄遊戲作品。

其次則是直接藉由雲端串流方式遊玩微軟服務所收錄遊戲作品，但此部份目前似乎就會與現有Xbox Game Pass訂閱服務相仿，可讓玩家透過手機、平板，或是PC裝置遊玩Xbox平台遊戲內容。依照微軟先前說法，Project xCloud服務初期至少將收錄超過5000款遊戲作品，目前已經可以相容運作超過3500款遊戲，同時開發者無須額外調整、重新編寫，即可讓遊戲內容藉由微軟雲端服務跨平台使用。。

微軟預計藉由此次E3 2019展出活動讓更多玩家可以實際體驗Project xCloud雲端串流遊戲服務使用體驗，其中可藉由家中Xbox One主機作為伺服器串流的使用功能，將會在今年10月開放預覽測試，預期之後才會透過更新提供正式版本服務。

而類似功能，其實PlayStation主機很早之前就能藉由網路連接方式，讓玩家可藉由PlayStation Portable或PlayStation Vita，以及Xperia手機以串流遊玩方式使用家中PlayStation主機已經安裝遊戲內容。

不過，Project xCloud雲端串流遊戲服務顯然會藉由微軟旗下Azure雲端平台進行協同運算，藉此讓遊戲串流使用效率更高同時也不像PlayStation僅限使用Sony旗下產品串流使用，因此相比帶給玩家更多遊玩使用彈性。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》