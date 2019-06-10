第二代Xbox Elite菁英無線控制器揭曉 11月4日開放銷售

在E3 2019展前活動上，微軟正式揭曉先前有不少傳聞的第二代Xbox Elite菁英無線控制器 (Xbox Elite Wireless Controller Series 2)，並且從即日起接受預購。

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雖然外觀與第一代控制器相似，但可以看見正面手部持握部分也加入防滑設計，同時可透過手動調整類比搖桿張力，藉此控制類比搖桿控制靈敏度，而扳機按鍵也加入可調整觸發行程，並且同樣加上防滑設計紋路，而類比搖桿與十字按鍵也同樣提供可快速更換設計。

在連線部分更加入藍牙連接設計，並且支援Xbox One與Windows PC平台使用，同時改為內建充電電池設計，最長可對應40小時續航表現，充電連接埠也改為USB-C。

另外，新款控制器也能預設紀錄3組設定檔，並且提供《APEX英雄》、《極限競速：地平線4》、《戰爭機器5》等Xbox One平台遊戲專屬設定檔內容。

第二代Xbox Elite菁英無線控制器預計在今年11月4日正式推出，並且從即日起開放預購，將在全球24個市場首賣，分別為奧地利、比利時、中國、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、英國與美國，建議售價則為179.99美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》