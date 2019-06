《秘境探險》真人改編電影預計2020年底上映,確定由《蜘蛛人》主角主演

日前已經確認拍攝真人改編電影的《秘境探險 (Uncharted)》,稍早有消息透露將在2020年底上映,同時確認將由《蜘蛛人:返家日》、《蜘蛛人:離家日》電影中,飾演主角彼得帕克的英國演員湯姆霍蘭德 (Tom Holland)演出《秘境探險》主角奈森德瑞克一角。

依照The Hollywood Reporter網站報導指出,《秘境探險》真人改編電影確定將由湯姆霍蘭德演出,預計在2020年底上映。

而就相關報導指出,《秘境探險》真人改編電影2017年便已確認投入拍攝,但始終未能定案進入實際拍攝階段,而今年1月轉由曾經執導《科洛弗10號地窖 (10 Cloverfield Lane)》的丹崔克坦伯格 (Dan Trachtenberg)接手薛恩李維 (Shawn Levy)擔任拍攝導演,編劇部分則由喬納森羅森堡 (Jonathan Rosenberg)與馬克華克 (Mark Walker)共筆。

同時,就先前報導指出,Sony已經藉由旗下索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entainment)成立全新PlayStation Productions工作室,未來將比照Marvel翻拍電影內容經驗,藉由遊戲作品內容改編拍攝,進而創造更多可增加營收的內容。

《秘境探險》系列是由Naughty Dog製作,描述自稱英國知名冒險家法蘭西斯德瑞克後裔的尋寶獵人奈森德瑞克尋找失落文明秘寶,並且在各地展開冒險的故事,由於故事融合冒險解謎,以及融合好萊塢電影拍攝手法的內容呈現效果,因此廣受玩家好評,目前在推出PlayStation系列平台推出4部正統故事內容,同時在PlayStation Vita、手機平台推出衍生遊戲之後,甚至在PlayStaiton 4推出外傳故事。

除了《秘境探險》確定投入真人改編電影拍攝,先前同樣由Naughty Dog製作的《最後生還者 (The Last of Us)》遊戲也傳出將投入真人電影拍攝。

