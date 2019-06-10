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《APEX英雄》公布第二季更新資訊 追加全新英雄「華森」

2019-06-10 15:23聯合新聞網 楊又肇

由Respawn Entertainment製作，EA發行的《APEX英雄》，稍早除了在EA Play活動上揭曉第二季內容之外，更揭曉全新英雄角色「華森 (Wattson)」。

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以先前曾經推出的《泰坦降臨 (Titanfall)》遊戲世界觀為基礎，並且融入大逃殺般的生存遊玩模式，《APEX英雄》除了宣布在第二季內家全新遊玩模式與武器選項，更同步揭曉以發明家為身分的全新角色「華森」。

「華森」在遊戲中的介紹如下，同時具備戰術技能「邊界安全」，可連結節點創造傷害且讓敵人減速的通電柵欄，以及透過被動技能「天才火花」提升戰術技能恢復率，而絕招「攔截塔」則可架設具備摧毀所有來襲彈藥，並且修補受損防護罩的通電電塔。

『娜塔莉「華森」帕克特是 Apex 競賽中的一個老面孔，不過大家認識她的原因卻與大多數人不同。她是競賽的主電子工程師之女，她為了待在父親身邊熟讀了他的筆記，也因此在小小年紀就找到了自己的目標。儘管她有時非常容易分心，也有時非常專注，電學卻深深地迷住了她。對她來說，電力的規律性和可預知的流動比世界上的其他東西還容易理解。

她熟讀這方面的所有書籍並成為了一名技術高超的工程師，最後她被聘僱來打造 Apex 競賽的改造封鎖圓圈。不幸的是，她的父親在開幕當天去世了，只留下她孤伶伶的一個人。在她人生的最低潮，一群參賽者邀請了她一起進入競技場並向她保證這裡永遠都會是她的家。現在她在她協助打造的競技場中和她的朋友們一起戰鬥、摧毀來襲彈藥、補充防護罩、打造柵欄並使用電塔來壓制激烈的戰鬥。沒有人比華森更瞭解這座競技場－－所有低估她的人都會大吃一驚。』

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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