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《星際大戰 絕地：組織殞落》釋出全新實機遊玩影片

2019-06-10 15:24楊又肇

日前正式對外揭曉由EA旗下Respawn Entertainment打造的遊戲新作《星際大戰 絕地：組織殞落 (Star Wars Jedi:Fallen Order)》，稍早在EA於E3 2019展前活動EA Play上公布新一波實機遊玩影片。

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《星際大戰 絕地：組織殞落》預計在今年11月15日登上PlayStartion 4、Xbox One與Windows PC平台，遊戲將以故事為導向，並且以單機遊戲形式提供遊玩，並未加入多人連線或線上交易機制，故事時間點介於電影《星際大戰3：西斯大帝的復仇》中，由真實身分為西斯大帝達斯·西帝的議長白卜庭所簽署第66號密令肅清行動之後。

玩家在《星際大戰 絕地：組織殞落》中，將扮演第66號密令肅清行動後僅存的絕地學徒凱爾克提斯 (Cal Kestis)，並且在行星Bracca過著隱姓埋名的生活，但卻因為不慎暴露自己會使用原力身分，再次面臨亡命天涯的命運。

而在遊戲過程中，玩家將由凱爾克提斯的機器人夥伴BD-1協助逃亡，同時過程中也會看見系列作品中熟悉的《星際大戰》著名角色，並且在逃亡過程持續發掘原力技能、光劍技巧，並且透過調查消失古文明挖掘原力奧秘。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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