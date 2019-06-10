傳NVIDIA計畫在7月中旬推出GeForce RTX 20系列「Super」顯示卡

雖然在Computex 2019期間並未揭曉「Super」相關產品資訊，但相關消息指出此系列產品預期將推出GeForce RTX 2080 Super、GeForce RTX 2070 Super，以及GeForce RTX 2060 Super三款顯示卡。

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而就規格差異來看，「Super」系列顯示卡預期將是現有GeFroce RTX 20系列升級版本，其中預期針對現有CUDA核心數量作升級，藉此讓顯示效能提升。

以目前曝光消息顯示，三款首發「Super」系列顯示卡規格分別如下：

GeForce RTX 2080 Super：3072組CUDA核心，TU104-450 GPU，8GB GDDR6 (16Gbps)

GeForce RTX 2070 Super: 2560組CUDA核心，TU104-410 GPU，8GB GDDR6 (14Gbps)

GeForce RTX 2060 Super: 2176組CUDA核心，TU106-410 GPU，8GB GDDR6 (14Gbps)

而現有GeFroce RTX 20系列顯示卡規格則分別如下：

GeForce RTX 2080 Ti：4352個CUDA核心，TU102-300 GPU，11GB GDDR6 (14Gbps)

GeForce RTX 2080：2944個CUDA核心，TU104-410 GPU，8GB GDDR6 (14Gbps)

GeForce RTX 2070：2304個CUDA核心，TU106-410 GPU，8GB GDDR6 (14Gbps)

GeForce RTX 2060：1920個CUDA核心，TU106-200 GPU，6GB GDDR6 (14Gbps)

至於預期推出時程，有可能會選在今年7月中旬，但暫時尚未確認具體價格。

此次計畫推出「Super」系列新款顯示卡，預期也是為了因應AMD即將於7月推出的Navi系列顯示卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》