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工輔法闖關 學者譴責：政府沒農業、工業平衡觀念

2019-05-14 14:47聯合晚報 記者彭宣雅／台北報導

工輔法闖關，學者認為，政府應該全盤思考討論農業與工業的平衡點在哪裡，若連基本「平衡」觀念都沒有，才是最該被譴責的。面對經濟部在工輔法修法的強勢，決策的行政院未來要承擔最大責任。

政大地政系助理教授戴秀雄表示，產業用地的供給與永續，已到了應該總檢討的時候。現在的工輔法，讓遵守規範、合法使用土地的人都成冤大頭，等同變相鼓勵繼續蓋。農業與工業用地的爭論，全世界都在發生，也都盡量用環評適度與農業環境隔開。

他表示，保護農地，產業用的土地如何產；產業經營占據這麼多土地，農業使用該怎麼辦，這些配套都必須一起思考，才能夠永續；但現在討論焦點都只放在工輔法，因此會陷入僵局，經濟部、環團各有立場，應該要能對話討論，才能真正獲得解決。

戴秀雄表示，關鍵在行政院的態度，經濟部一直扮演強勢角色，工業局也一直想創造產能，但為何行政院完全接受經濟部的說法與做法？在農業與工業中，政府沒有基本的平衡觀念，才是應該被譴責的。

他說，台灣農業要走向小農還是大農，會牽涉農地使用及未來產業布局；農地不是完全不能碰，但工業的產業用地在哪裡、農業用地與產業用地平衡的基準點在哪，這是政府要思考的。他點名不滿意立委林岱樺版本工輔法，認為不應該把農地工廠問題無限期拖延。

農地行政院環保農業

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