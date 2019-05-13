光電入侵七股黑琵家 黃偉哲：嚴格把關

嘉義布袋濕地的太陽光電設備昨天仍持續施工，保育人士憂心若擴大濕地種電，將造成更大生態衝擊。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

嘉義布袋黑琵 被太陽能板嚇跑

聯合報「黑琵消失」專題報導嘉義布袋的黑面琵鷺，近年被太陽光電板嚇跑，保育團體擔心台南七股的黑琵棲地，引進光電後也步後塵，記者昨直擊施工現場，台南市生態保育學會榮譽會長邱仁武表示，「問題才剛開始」，目前還未大規模施工，一旦全面施作，對黑琵棲地的影響，絕對比現在還嚴重。

嘉義縣布袋鹽田舊五、八、九及十區鹽田，周邊為黑面琵鷺及候鳥棲地，部分被規畫設置太陽光電設施，記者昨直擊布袋新岑國小旁的太陽能光電建置區，區內濕地都已設圍籬限制進出，不斷有工程車出入。

沿著圍籬接近工地，放眼望去一大片太陽能光電板已完工，有工人忙著趕工，「達達達」工程噪音，「搭配」水鳥啾鳴聲，白鷺鷥等鳥類群聚在未施工的濕地，低頭覓食。

保育人憂心種電政策衝擊黑琵棲息地，圖為黑面琵鷺展翅飛翔。 圖／鳥友李裕仁提供 分享 facebook

環團：七股大規模動工 衝擊超乎預期

長期關注黑琵棲地的邱仁武表示，台南七股曾文溪口黑琵主棲地的數量停滯，分析原因與棲地食物鏈改變、供應不足，加上光電板日照閃光影響有關；未來太陽光電板大規模施工，對黑琵生態的衝擊絕對超乎預期。

嘉義縣府：不再擴大種電區

嘉義縣府表示，布袋鹽田設置太陽光電發電設施，是經濟部能源局委託廠商設置，為國家綠能政策，雖不在國家級重要濕地範圍，但考量周邊為黑琵及候鳥棲地，當初就決議必須不影響生態，避開環境敏感區及野鳥棲息熱區，將維持鹽田現況，無擴大光電規畫。

台南市長黃偉哲說，綠電對環境相對友善，但還是要區分保護區、綠電設置區。台南七股、將軍一帶申設區域為國有的舊有鹽灘地，沒有養殖行為與濕地；另一部分是魚電共生，也都在合法的魚塭上。未來會嚴格把關，保護區內絕對禁止開發行為，讓生態與綠電共生。

不過，牛埔里前里長陳永和質疑政府為何將發電的腦筋動到魚塭上，指七股魚塭是水產養殖區，在魚塭架設太陽能板恐影響魚產品質，犧牲漁民生存的權利。