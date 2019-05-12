布袋鹽田設光電 嘉縣府：規劃面積不擴大

2019-05-12 19:11 中央社 嘉義縣12日電



嘉義縣布袋鹽田設置太陽光電設施引爭議，嘉義縣政府今天表示，規劃設置地點在國家濕地範圍外，雖偶見黑面琵鷺，不影響濕地內重要棲地，現有規劃102公頃面積不會擴大。

聯合報報導嘉義布袋鹽田設置太陽光電設施，影響黑面琵鷺等保育類動物棲息地，嘉義縣政府下午發布新聞說，光電設施興建顧及在地民意並避開環境敏感地區與野鳥棲息熱區的原則。

嘉義縣府農業處副處長李建霖接受中央社電話訪問指出，黑面琵鷺等鳥類重要棲息的國家級濕地內，有一定程度的保育條件及環境維護，至於範圍區外偶見鳥類出現或停棲，這是自然現象。

李建霖說，現有規劃設置光電設施地點不在布袋鹽田國家級重要濕地法定範圍內，考量濕地及周邊鹽田是黑面琵鷺及多種候鳥重要棲地，經邀集內政部及學者專家開會決議，將維持在鹽田舊5、8、9、10區102公頃範圍，不會擴大。

嘉義縣府發布新聞指布袋鹽田設置太陽光電設施是經濟部能源局委託廠商設置的專區，依照國家推動綠能政策，由國有財產署提供國有土地和嘉義縣政府合作開發，並顧及地方民意與避開野鳥棲息熱區等環境敏感地區。

嘉義縣府說，能源局在前期選址篩選過程已排除國家重要濕地，規劃地點不在國家濕地法定範圍內，考量布袋鹽田濕地及其周邊仍是黑面琵鷺和多種候鳥重要棲地，2月已開會決議維持規劃設置光電設施現況。

但嘉義縣生態環境保育協會質疑政府現有作為到底是在犧牲或保護環境，希望更多人關心黑面琵鷺及候鳥的棲息環境，保護濕地及生態環境。