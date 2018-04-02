被轟放寬農地違章 立委：是秉持慈悲智慧做事

2018-04-02 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



林岱樺、王惠美、許淑華等藍綠立委提案放寬工廠管理輔導法，要求延長臨時登記工廠輔導期限，並且納入更多違章工廠，因外界爭議過大，且行政院也還未提出相關版本，今經濟委員會質詢經濟部部長沈榮津、農委會副主委陳吉仲都未與立委達成共識，最後主席國民黨立委廖國棟宣布今天不處理。不過，委員會通過提案要求經濟部、農委會等部會3個月內提出專案報告與修法方向。

行政院去年宣示守護農地，但既有違章難解，上周出爐的國土計畫草案法定農地又變少。就在外界憂心農地縮水之際，多位藍綠立委分別提案擬放寬「工廠管理輔導法」第33條、34條，一旦通過，除了六萬多家過去沒有「臨時工廠登記」的農地違章，有機會取得臨時證納管，臨時工廠登記的效期還可能無限期延長。

面對外界公民團體的大力抨擊，今天委員會現場，民進黨立委林岱樺一開頭就表示，目前違章工廠的解決，藍綠政府都只是在喊口號，對於政府怠惰，她表達深切遺憾。她還質疑每次要修法，就會有民間團體出來批評，她質疑雜誌、媒體是不是被買廣告、業配。她並說到，她支持永續、農地農用，但是現在變更土地的時效少則3年多則5年，這些5萬多家沒有納管的違章工廠，政府完全無法掌控其公安與環保。

林岱樺還說，處理這件事情要秉持慈悲跟智慧，她也想要每個人都健康地生存，但要慈悲地傾聽農民、中小企業的聲音，還要有智慧去解決問題，慈悲的背後更需要勇氣，不要只是像行政院現在做了一個配套，提出說105年5月20之後的新增違章工廠即報即拆，那之前的怎麼辦，現在只說要繼續研究。

國民黨立委廖國棟也表示，他雖然自己沒有提案，但是十分支持林岱樺，他說，現在處理的是行政機關的時程，如果現在不做要等到什麼時候，他說，現在輔導時程只剩下2年，應該要及時修法，給這些中小企業一條生路。國民黨立委王惠美也質疑，農委會說要守護農地，目前沒有具體方案，一度與農委會副主委陳吉仲發生口語爭執，陳吉仲回王惠美時表示，工廠違規在先，怎麼還要在這裡想盡辦法幫他們合法化。

陳吉仲於詢答時立場堅定表示，去年農委會盤點全國農地數量，已經沒有內政部所公告的法定耕地93萬公頃，也沒有農委會統計數據中的80萬公頃耕地，因為現在農地上已經被各種不同樣態的建築物占滿，目前共有6萬7千多公頃農地上方長滿了建築物，其中違章工廠占了1萬3千公頃。

陳吉仲回應立委表示，農地不只有農業生產1年5千多億的產值，更扮演著食品安全、糧食安全各種多功能腳色，一個國家要長遠發展，絕對不能沒有安全足夠數量的農地。他孩提到，現在有6億公噸的農業用水灌排不分離，這些重金屬汙染物如何汙染農地，「各位去想想台灣洗腎人口為什麼這麼多」。他並重申，根據目前行政院的方案，第一階段就是止血，不能讓所有違章工廠都能合法。