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報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

保護傘擬延長 6萬農地違章工廠再解套？

2018-04-01 23:48聯合報 記者董俞佳／台北報導

藍綠立委均提案修法，擬放寬讓舊有農地違章可納管，今立法院經濟委員會將初審。 圖／...
藍綠立委均提案修法，擬放寬讓舊有農地違章可納管，今立法院經濟委員會將初審。 圖／聯合報系資料照片
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行政院去年宣示守護農地，但既有違章難解，上周出爐的國土計畫草案法定農地又變少。就在外界憂心農地縮水之際，多位藍綠立委分別提案擬放寬「工廠管理輔導法」第卅三條、卅四條，一旦通過，除了六萬多家過去沒有「臨時工廠登記」的農地違章，有機會取得臨時證納管，臨時工廠登記的效期還可能無限期延長。

立法院經濟委員會今將初審相關草案，外界憂心法案若過，恐為台灣帶來嚴重農地浩劫，引發外界高度關注。

農委會副主委陳吉仲昨表示，工廠管理輔導辦法為經濟部主管，但站在農委會守護農地的立場，除實行蔡政府上任後的新增違章即報即拆外，蔡政府上任前的違章具有群聚效果、農地又已受到汙染不可恢復的，加上業者須支付生態補償金，才考慮有合法納管機制。

早在九十九年，立法院三讀通過該條文，放寬讓九十七年三月十四日前既有的低汙染違章工廠，可申請補辦「臨時工廠登記」，農地違章工廠可被輔導到去年六月二日。但上述輔導期限前，立院在一○一年至一○二年間，又將「保護傘」再延到二○二○年六月二日。

如今眼見二○二○年期限又近了，包括綠營立委林岱樺、藍營立委許淑華、王惠美等人不約而同都提案再修法，草案不只要讓已取得臨時登記證的違章工廠，輔導期限最高到五年，有提案甚至放寬讓業者得以有無限次數展延，甚至連過去沒有取得臨時工廠登記的違章，也有機會納管。

提案立委林岱樺等人認為，未登記工廠為數眾多，若未再進一步納管，將使工廠管理黑數擴大；而輔導這些工廠登記，有助減少周邊環境衝擊，維繫國內經濟與國民就業機會。

根據經濟部統計，目前全國約有七千一百家農地違章取得臨時工廠登記，未取得的約有六萬多家。立委推估無證違章產值約達一兆兩千億元，每家工廠員工若以十人計算，約創造六十一萬一千個就業機會。

農地立法院農委會

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