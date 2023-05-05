電動車激搶人才！國立中興大學「智慧電動車及綠能科技」產碩專班夯

國立中興大學透過實作教學與實習，幫助學生通盤了解台灣電動車市場的發展現狀與未來。 圖／國立中興大學 提供

因應節能減碳風潮，使用綠色能源的電動車，已是全球勢在必行的主流趨勢。彭博研究報告預估到2030年，全球電動車銷售量將達3千多萬輛，產值超過1.3兆美元，電動車時代來臨的速度，可能比你我想像得更快！電動車的普及除了促使汽車產業重新洗牌，零件供應鏈大換血，同時也激起全球電動車產業競搶人才，不斷追求創新研發技術。

台灣除了馬路上隨處可見兩輪或四輪電動車，去年政府更宣示台灣將於2030年達到全台市區公車電動化、2040年車輛全面電動化。國內知名大廠鴻海也發下豪語，希望未來3年能徵得1千位靈活跨界的軟硬體人才，全力布局電動車領域；此外，多家業者也釋出電動車相關職缺，期盼能廣納人才，積極發展電動車國家隊，為台灣打造下一座「護國神山」。

在這波汽車業百年大革命中，科技人才該如何把握契機，跟著電動車商機一起站上時代的浪尖？為了加速培育學用接軌、企業所需的電動車人才，國立中興大學電機系攜手多家企業，將於2023年9月開設「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班，預計招收15位碩士生。藉由產官學研合作培力，促使學研技術知識化與商品化，以成為產業研發升級的有力後盾。

國立中興大學將於2023年9月開設「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班，接軌產業需求。 圖／國立中興大學 提供

中興大學「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班研究領域涵蓋「新能源」和「電動車」，由來自各院所相關領域教授帶領菁英學子深耕「電池儲能」、「馬達驅控」、「電能處理」、「系統整合」等關鍵技術，並與康舒科技、漢翔航空、車王電子、起而行綠能、祥正電機、亞力電機、台北合眾汽車、INFOMATIC PTE. LTD.等企業密切合作，著重實務與理論結合，鏈結科技產業強強聯手，建構電動車創新生態系。

國立中興大學電機系攜手多家企業合作，著重實務與理論結合。 圖／國立中興大學 提供

相較於其他碩專班，中興大學「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班提供學生專屬空間和實驗室，除了指導教授外，還有碩博士級專任助理群協助指導，保證教學品質，促進師生互動。學校並安排暑假企業實習和實作機會，幫助學生通盤了解目前台灣電動車市場的發展現狀與未來可能，從做中學、學中做，全面建立產業需求的軟硬實力。

國立中興大學「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班提供學生專屬空間和實驗室。 圖／國立中興大學 提供

電動車時代即將來臨，你準備好了嗎？國立中興大學「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班不僅是高CP值的職涯跳板，也是拓展視野、提升能力的高VP值進修管道。

中興大學「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班目前正在招生中，報名期限自即日起至112年5月23日(二)止，筆/面試日期為112年6月10日(六)，詳情請洽中興大學官網>>中興大學產業碩士專班。