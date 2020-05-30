觀見、關鍵－復興商工畢業展

因應特殊傳染性肺炎疫情發展影響，配合政府防疫宣導措施，復興商工決定調整今年畢業展系列活動與展演內容方式。原訂於今年5月29日至5月31日於校園所舉辦的畢業展及6月3日到6月7日在國立台灣藝術教育館所舉辦的精品展都將取消實體的展覽，改採「實物品選、線上展覽」的方式辦理，目的在於重視學生們投入設計的實質過程，進而肯定師生們投入畢業專題製作的努力。

該校王志誠校長指出，多年以來，復興商工畢業展一向是全國最大型的高中職學生作品展現，也是繪畫與設計創意人才展覽交流平台，每年的高三同學作品參加校外比賽更是獲獎無數，例如今年的全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，復興商工如同往年一樣大獲全勝，得到設計群「專題組」兩個第一名，一個第二名和兩名佳作；藝術群「創意組」第一名、第二名、佳作及藝術群「專題組」第三名，更可貴的是資處科同學第一次參加就榮獲商管群「專題組」佳作的成績，在在顯示了復興商工在藝術設計職業類科執牛耳的地位。

今年畢業展系列由美工科擔任執行任務，結合廣告設計科、美術科、資料處理科及夜校畢業班師長共同指導，實習處全力推動辦理，在疫情十分嚴重的情況下，高三畢業生卻絲毫不受影響，反而創作出比過去學長姐更出色的作品，例如美三義文創商品設計組有同學以「石虎守護員」為主題，利用商品包裝來訴說石虎的經歷，讓消費者更加了解石虎所面臨的危機，宣導守護石虎的重要性；廣三仁數位繪畫組則有一個組別以「望洋」為主題，代表人與海共存，希望台灣能成為魚類的烏托邦。

這兩組的主題充滿環保意識，也都得到設計群「專題組」第一名的肯定。美三平產品工藝組同學則以「音程」為主題，設計出一系列耳環之類的美麗飾品，讓人由視覺去感知旋律的所在，這件作品也榮獲了藝術群「創意組」的第一名。除了這些得獎作品外，還有許許多多十分精采的作品，都將在「復興紛絲頁」線上展覽及年鑑推廣展現。也外將結合台灣國際學生創意大賽上傳送件等，推動集結設計獎項及國內外的設計平台，將可大幅提升同學形象，創造更大的效能。

多年以來，復興商工畢業展一向是全國最大型的高中職學生作品展現。圖／復興商工提供

校內展－畢業精緻展

地點：復興商工

時間：109年5月30日至31日AM12:00（採限縮規模實名制登記，歡迎各界人士及家長到校參觀）

展出地址：新北市永和區秀朗路1段201號

校外展－國立台灣藝術教育館精品展

時間：109年6月3日至6月7日

展出地址：台北市中正區南海路47號