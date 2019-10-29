與自己對話 康橋八年級生合歡頂上吶喊蛻變宣言

2019-10-29 16:22 聯合線上／ 林煥堯



每個人都有夢想，你的夢想是甚麼呢？10月26日至29日康橋國際學校新店秀岡校區及新竹校區八年級的學生，共分4個梯次，總計超過400名師生出發圓夢，攀登合歡群峰山頂，吶喊出屬於自己的蛻變宣言。康橋八年級學生參與「築夢康橋 圓夢百岳」活動，自2010年以來參加人數累積超過3,000人，四天三夜的活動對學生而言除了是體能的考驗外，更是一場深刻與自己對話的體驗。

圖／康橋 提供 分享 facebook

這四天，學生陸續登頂石門山、合歡主峰、東峰、北峰及西峰等五座百岳。合歡群峰雖為百岳的入門款，但其中號稱七上八下的合歡西峰對學生及師長來講都是極大的考驗。為了能夠在攀登時有足夠的體力及登山技巧，這群八年級的學生從七下就開始進行一連串的訓練，不論是平時在校的登階、跳繩、長泳、跑步…等體能訓練，上下學期共6次的山訓，還是各式登山知識及技能的講座，都是培養學生基礎能力的養成。

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此次活動由秀岡校區校長徐文淞帶領第一梯學生首先出發圓夢。過程中不僅有學校老師及高山嚮導帶領著學生，更有專屬隨隊的醫護人員隨時紀錄每個人的身體狀況，從血氧、脈搏等測量到觀察生理表現狀態，充分瞭解當下每位參與學生的身體狀況，並詳細記錄學生用藥的原因及症狀，提升活動的安全管理，也讓家長無虞。

圖／康橋 提供 分享 facebook

康橋表示，舉辦菁英活動是希望可以培養學生的領導力、溝通力、耐挫力…等，登山過程中除了培養孩子親近山林、愛護環境外，更期望創造孩子的「高峰經驗」，透過過程中與自己的對話，了解人生就是必須要一步一腳印克服困難，才能攀上高峰，所以會在行程的最後一天進行引導反思課程，透過引導讓孩子將這一趟的圓夢過程做一個深化的分享，進而真正蛻變。