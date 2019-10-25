康橋生向山學習 正式啟動圓夢山訓旅程

2019-10-25 19:05 文／ 林煥堯



圖／康橋 提供 分享 facebook

2019年10月23日新北市康橋國際學校新店青山及林口校區共468位六年級學生，分別齊聚新店二格山與五股觀音山登山口，為明年五月的「築夢康橋．圓夢雪山」菁英活動揭開行前山訓的序幕，行前更在學校舉辦正式啟動儀式，宣示將進行長達九個月的核心體能淬鍊及六次的戶外登山訓練。

康橋舉辦菁英活動行之多年，無論是登高山、長泳渡，都期望能幫助學生探索自我成長，找到目標勇於挑戰，進而成功築夢，尤其是站在雪山主峰領取人生的第一張畢業證書，此舉不僅讓孩子圓自己的一個夢想，更讓孩子對自己充滿期待。

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青山校區校長許銘欽表示，當學生對夢想懷抱著希望，那任誰也奪不走學生想實現夢想的行動力。在康橋，菁英活動不只是體能與戶外教育的訓練，更融入在校本課程《山是一所學校》中做跨領域學習，讓孩子搭建穩固的學科知識、紮實的體能訓練，再透過各式的講座完備生活技能學習，並在活動後進行反思課程，讓孩子深化整個圓夢過程所學習到的點點滴滴。

在圓夢路途上，康橋學生親自探索未知山林面貌，向山虛心學習，也與自己對話，不管前面的道路有多困難艱鉅，大家都清楚知道只有親自面對的勇氣，與充滿正面強大力量的態度，才能一步步邁向高峰。

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林口校區今年第二年舉辦圓夢雪山活動，楊士賢校長特別在啟動儀式上勉勵六年級學生，「相信大家都能完成第一次登山訓練，也希望大家能盡情欣賞沿路的風景，和享受登頂的喜悅，孩子們加油！」康橋期望所有的康橋生都能走出學習既有框架，找出自我的目標，並透過相互間的活饋與分享，將正能量傳遞給同儕，獲得成長與改變的能量。