以沙漠為稱的macOS Mojave確定加入暗色模式 縮短與iOS距離

在此次更新的macOS 14，蘋果終於從原本圍繞在優勝美地鄰近地區的山區名稱，換成位於加州東南位置的莫哈韋沙漠 (Mojave desert)，並且以macOS Mojave作為新版作業系統名稱，最大改變則是加入全新暗色模式 (Dark Mode)，讓原本以淺白色為基底的操作介面可換上暗色系風格。

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蘋果強調暗色模式最主要能讓使用者更專注於內容使用，而不會被其他操作介面干擾，而另一方面其實也能降低過往操作介面因淺白色比例較多，導致容易在長時間使用下影響視力，暗色模式在長時間使用情況多少能讓眼睛接收亮度減緩一些。而配合去年推出的iMac Pro，似乎也相當適合啟用macOS Mojave暗色模式，讓整體視覺更有一致性。

目前蘋果自有App都能支援macOS Mojave暗色模式顯示效果，未來預期也會讓更多第三方App加入支援。

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而就整體來看，此次macOS Mojave並不算是大幅度更新，而是基於先前版本進行最佳化調整，例如加入可將使用者經常放在桌面的雜亂檔案資料自動分堆管理，同時在預覽程式中也能快速載文件中插入數位簽名、調整照片細節，或是加入與iOS平台相似的螢幕擷取預覽功能，甚至加入螢幕動畫擷取功能。

至於先前在iOS平台加入的新版News、股市、語音備忘錄與Home App，在新版macOS Mojave也同樣加入提供使用，並且進一步強化與iOS連動的Continuity功能，甚至可進一步透過Mac控制iOS裝置上的鏡頭拍攝操作。

其他更新部分，還包含比照iOS平台改版的全新Mac App Store線上商店服務，並且針對取用Mac裝置的相機、麥克風與特定功能，系統均會跳出警告資訊，同時也進一步強化Safari瀏覽器安全性、網頁聲音自動靜音，以及避免遭廣告內容入侵且蒐集個人資訊功能，另外則是針對macOS Mojave的操作使用流暢進一步作提昇。

而在Metal與ML應用部分，蘋果也強調接下來將持續強化macOS Mojave的影像、遊戲內容使用體驗，同時也會進一步結合深度學習提昇macOS平台運作效率。

在此次說明最後，蘋果軟體工程部門資深副總裁Craig Federighi再次表示，雖然iOS、macOS平台越來越近，但並不會因此讓macOS與iOS合併，原因在於兩者仍有使用族群不同問題，因此認為採用相同作業系統的意義並不大。

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