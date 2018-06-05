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蘋果WWDC秀4大軟體 外媒分析這麼看

2018-06-05 08:36中央社 台北5日電

蘋果WWDC大會新推4款作業軟體。外媒分析，iOS 12多人FaceTime功能吸睛，iOS 12更可支援多重臉部辨識登入，此外macOS Mojave代表蘋果在API有全新進展。

APPLE WWDC 2018。 美聯社
APPLE WWDC 2018。 美聯社
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蘋果今天台北時間凌晨舉行全球開發人員大會（WWDC），推出新款iOS 12、macOS Mojave、watchOS 5、以及tvOS 12等軟體。

國外科技網站MacRumors報導，iOS 12作業系統的最大亮點就是可即時與32位人士視訊和音訊的多人FaceTime功能。此外ARKit 2工具可讓開發者設計出身歷其境的擴增實境（AR）應用。

MacRumors指出，iOS 12的Screen Time功能，可協助使用者調整數位使用生活作息，並且有效整理注意事項，協助身為父母的使用者了解子女使用iOS裝置的狀況。

國外科技網站Appleinsider分析，iOS 12可以提升既有iOS行動裝置處理器的效能。

9to5Mac指出，iOS 12還可以讓不只1位的使用者，透過Face ID臉部辨識功能在單支iPhone X登入。這也代表iOS 12可支援多重Face ID臉部辨識功能，至少能讓兩款臉部辨識登入。

在蘋果手錶watchOS 5作業系統，MacRumors指出，透過偵測使用者的心跳和行動，可以自動判別使用者是否開始健身運動。

在macOS Mojave作業環境，國外科技網站9to5Mac指出，動態桌面顯示是其中亮點之一，可根據一天時間的變化，自動變化桌面照片，此外，macOS Mojave作業環境也可支援多人FaceTime功能。

Appleinsider分析，macOS Mojave作業環境更代表蘋果在應用程式編程介面（API）有了全新的進展，也可讓開發者更容易從其他平台把遊戲軟體整合到蘋果的硬體裝置。

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