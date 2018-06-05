WWDC／最新macOS揭曉！這次竟然是塊沙漠
WWDC蘋果開發者大會今發布最新版本的macOS系統，雖然還是延續近幾代都使用加州地名的傳統，但這次不爬山，蘋果要帶大家到Mojave（莫哈韋）沙漠探險！
在最新的macOS Mojave中，最大的改變就是新增了Dark Mode深色模式，從桌面、視窗到應用程式全部都可轉換成深色系，除了呼應了先前推出的iMac Pro全套太空灰色系深沈內斂的質感，最大作用是可以讓使用者自然而然將目光焦點集中在內容上。而在發表會上引起一陣驚呼的Stacks功能，則可被稱為「凌亂桌面救星」，透過Stacks一鍵就能將文件自動分類堆疊整齊，讓桌面瞬間變得有條有理。而大家經常使用的螢幕截圖功能也更便利簡化，擷取的照片或影片也可更輕鬆整理或共享，而不會造成桌面混亂。
此次macOS更新也大量導入與iOS相同的應用程式，以及跨裝置間更一致的使用模式，包括新增新聞、股票、語音備忘錄等，還有FaceTime也能在Mac上使用群組通話。而受到許多果粉喜愛的「Continuity」接續互通功能，這次也再進化加上「Continuity Camera」，使用行動裝置拍攝照片或掃描文件，就可立即在Mac上顯示，更順暢地在所有裝置間接續完成同一任務。
另外，在macOS Mojave中，Mac App Store也出現全新的外觀設計、內容呈現與標籤分類方式，讓使用者可以更輕鬆找到喜愛的應用程式，而包括微軟的Office、Adobe的Lightroom CC等實用應用軟體也將正式加入Mac App Store的行列。macOS Mojave同樣預計在今年秋天開放一般消費者免費更新。
留言