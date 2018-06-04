iPhone傳今年推新3款 2款尺寸有眉目

2018-06-04 10:46 中央社 台北4日電



蘋果今年iPhone新品尺寸傳有眉目。外媒推測，今年iPhone新品可能分別名為iPhone X Plus、iPhone 9及iPhone 9 Plus。其中6.5吋OLED版和6.1吋iPhone尺寸浮出檯面。 路透 分享 facebook 蘋果今年iPhone新品尺寸傳有眉目。外媒推測，今年iPhone新品可能分別名為iPhone X Plus、iPhone 9及iPhone 9 Plus。其中6.5吋OLED版和6.1吋iPhone尺寸浮出檯面。

國外科技網站MacRumors引述俄羅斯網站Wylsa.com報導，今年蘋果推出3款iPhone新品，其中2款機身尺寸有眉目。

Wylsa.com秀出據稱是今年蘋果新款iPhone的尺寸素描和想像示意圖，指稱今年iPhone新品分別名為iPhone X Plus、iPhone 9以及iPhone 9 Plus。其中6.5吋有機發光二極體（OLED）版iPhone，寬約77.41公釐、長約157.53公釐、厚度約7.68公釐。

另外，6.1吋新版iPhone寬約75.72公釐、長約150.91公釐、厚度約8.32公釐。不過，5.8吋新OLED版iPhone的尺寸素描圖並未出現，預期尺寸可能與目前的iPhone X類似。

報導推測，今年新款iPhone都將設計成全螢幕（edge-to-edge）顯示，前方螢幕可能均有瀏海（notch）設計，支援臉部辨識Face ID功能，今年蘋果新品系列可能取消指紋辨識Touch ID設計。

韓國財經網站Business Korea日前引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果今年新款6.1吋版iPhone可能採用韓國LG Display研發的MLCD+顯示技術。

報導指出，MLCD+顯示技術相較於橫向電場效應（IPS）LCD顯示技術，可以更省電，螢幕顯示可以更明亮。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋版iPhone。其中6.1吋版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。

市場也關注明年蘋果iPhone新品動向。Appleinsider日前引述韓國媒體網站ET NEWS報導，消息人士指出，蘋果近期已經規劃2019年新款iPhone的作業，計畫明年推出3款iPhone新品，若新品超過3款，多出來的款式機種有可能另外採用LCD面板。