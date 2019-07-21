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網傳台南淹水假消息 警蒐證掌握對象

2019-07-21 21:38中央社 台南21日電

有網友昨天涉嫌在臉書以不實照片散發台南地區淹水假消息。台南市政府警察局今天蒐證後初步掌握一名羅姓民眾，預計於明天通知涉案人到案說明並依規定偵處。

台南市政府警察局晚間發布新聞稿指出，羅姓民眾於臉書製造台南地區淹水假消息，藉以打擊或支持特定政治對象。經台南市刑警大隊科技偵查隊執行關聯式蒐證與清查，相關違法事實已蒐集並節錄；也已掌握造謠者的真實年籍身分。

台南市警察局指出，經審相關事證，此案涉違反災害防救法第41條、及社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧」。警方初步定於明天製發通知書，通知羅姓涉案人到案說明並依規定偵處。

台南市政府水利局指出，這兩天在網路上以「暴雨！台南市『淹黃水』，有誰關心過」的照片與貼文，經深入比對後發現，其中鐵軌淹水的照片地點是新營區東山路平交道，且與去年8月24日台鐵所提供照片一模一樣。事實上近兩天新營根本沒淹水，這樣混淆視聽作法太惡劣。

市府水利局指出，其中一張照片拍到了高雄市議員邱俊憲的看板，經比對後發現地點是在高雄市仁武區國道10號下的澄觀路與鳳楠路交叉路口。希望民眾不要被這樣的假消息誤導。

台南市長黃偉哲表示，淹水是大家都不要的，而且是每個地方首長都需要去努力預防，千萬不要把這種不實的照片、假的論述拿來作為政治口水戰。如果高雄市長韓國瑜看到這樣的照片、這樣的作為，應該也沒有辦法接受。

淹水
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