直言集／韓團隊皮要繃緊 別重蹈天坑陷阱

2019-07-21 00:35 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 楊濡嘉



高雄市副市長李四川（右）召集各單位檢討並改善大雨防災、救災問題。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

去年高雄八二三大雨，參選市長的韓國瑜還不成氣候，他捲起褲管、穿著拖鞋在淹水區勘災，這苦民所苦的舉動，加上高雄道路在雨後出現五千個坑洞，成了助韓擴大網路聲量的重要支點。

今年第一波致災的強降雨在前天出現，也是韓國瑜團隊早就預料到的天險。所幸市府及早啟動下水道清淤，事實也證明高雄下水道、箱涵嚴重淤塞的窘態，是遇雨可能積淹水的禍害，加上這次時雨量比去年八二三水災還要大，積水也退得快，雖然中央批評韓國瑜治水防災的應變，卻討不到便宜，反被韓要求要同一標準，補助高雄淹水受災戶。

唯一耐人尋味的是韓國瑜在雨災之後，第一天就「神隱」。適逢周末，是他所說的「國政時間」，去了哪裡？見了誰、談什麼？韓都不明講，最後在下午四點半現身勘災，證明天災、重大市政不分周間還是假日，韓一人要飾市長及總統參選人二角，恐常有身不由己的時候，也是不小的挑戰。

正如韓國瑜所言，行政院不看台南、嘉義、屏東下大雨，甚至也淹水，只盯著高雄看，顯然別有意圖。反韓、黑韓陣營從大處到小處猛找高市府團隊的應變缺失做文章，更看得出綠營打韓已明顯組織化。

橫在韓國瑜眼前的是重重難關，除了黨內的團結整合，高雄市政更是重中之重。韓的副手李四川在韓贏得初選民調後表示「市府皮要更繃緊一點」，說明了一切；從防疫到防雨災、防天坑…，每一項綠營都擺好陣仗迎戰他，韓國瑜會跌落助他而起的天坑，還是拿亮眼的市政成績笑傲二○二○競逐大位的群雄，這兩三個月就分曉。