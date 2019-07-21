現身勘災 韓國瑜指示重做防災SOP

高雄市長韓國瑜（右）昨天前往苓雅區一棟大樓視察地下室淹水情況。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市幾波強降雨造成市區積淹水，副市長李四川昨開會檢討，發現各抽水站抽水機的起抽水位偏高，要求比照雙北市，在各抽水站增加一部小型抽水機，在積水位不高時及早抽水防淹。市長韓國瑜昨天下午到地下室積水的苓雅區大樓勘災，要求水利局長馬上找出積水原因，再建立標準作業流程，告知高雄市民。

苓雅區至誠路受淹的裕藏富邑大廈地下室，是七一九強降雨後唯一地下室還淹水的民宅。雖然昨天市府已增調三部抽水機，共六部抽水機同時作業，地下室積水仍有幾十公分，機械車位的下層汽車還泡在水裡。

韓國瑜昨穿雨鞋走到淹水的地下室查看，他質疑為何有些地下室會積水，有的卻不會？有住戶懷疑大雨來時地下室閘門太晚才關，水利局擔心鐵路地下化的下水道有關，下周會檢視下水道。

韓國瑜要求水利局做雨天防災SOP，通令全市大樓比照來辦，如遇道路積水就趕快在地下室入口處設沙包或關上防水閘門。

副市長李四川則舉行災害檢討會，對於內政部長徐國勇呼籲韓要專心市政，李四川說，韓市長前天一得知強降雨，原要到七賢抽水站查看，後來發現各區傳出積水，就直接到應變中心主持會議，了解全貌。前晚九點後，水大多退去。

高雄市三民區灣興里積水嚴重，居民質疑抽水站的抽水機沒發揮功能，或抽水機遲遲不抽。李四川說，高雄抽水站的抽水機多屬大型，抽水的起抽點（水位）比較高， 民眾因此擔心抽水機未發揮功能，他已要求水利局檢討改善起抽點，下周也和水利局開會檢討大樓抽水機調度的問題。