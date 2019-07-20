加發受災補助獲善意回應 高市：樂觀其成

2019-07-20 22:32 中央社 高雄20日電



高雄暴雨成災，市長韓國瑜希望中央加發受災戶新台幣2萬元補助，獲行政院允諾全力協助，高市府受災補助承辦單位、社會局表示，樂觀其成，若中央願加碼補助將全力配合辦理。

行政院晚間對韓國瑜的喊話善意回應表示，若達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡速提報，行政院將全力協助。

高市社會局代理局長葉玉如對此表示，社會局對政院的善意回應樂觀其成，若接獲政院公告加發補助受災戶辦法，將比照去年823水災模式全力配合辦理。

葉玉如說，去年823水災中央加發受災戶2萬元的措施，不僅針對高雄，也針對同期受災的外縣市，相信這次補助也不會獨厚高雄。

她指出，0719豪雨室內淹水超過50公分以上者，受災日起30天內到戶籍地區公所填寫申請書，區公所受理後會派員實地查報勘查，若符合補助標準，即可提報申請核發，以去年823水災核發補助經驗，受災戶不用重覆申請，只要能領到高市府1.5萬元的救助金，同時可領到政院2萬元補助。

高雄市社會局指出，依據「高雄市災害救助金核發辦法」，0719水災室內淹水逾50公分家戶可申請淹水救助金，每戶新台幣1.5萬元，發放救助以受災家戶為對象，社會局網站有公布核發辦法、申請表等資料，相關疑問也可洽各區公所。