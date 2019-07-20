親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南台灣暴雨成災
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
蔡總統出訪友邦
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

加發受災補助獲善意回應 高市：樂觀其成

2019-07-20 22:32中央社 高雄20日電

高雄暴雨成災，市長韓國瑜希望中央加發受災戶新台幣2萬元補助，獲行政院允諾全力協助，高市府受災補助承辦單位、社會局表示，樂觀其成，若中央願加碼補助將全力配合辦理。

行政院晚間對韓國瑜的喊話善意回應表示，若達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡速提報，行政院將全力協助。

高市社會局代理局長葉玉如對此表示，社會局對政院的善意回應樂觀其成，若接獲政院公告加發補助受災戶辦法，將比照去年823水災模式全力配合辦理。

葉玉如說，去年823水災中央加發受災戶2萬元的措施，不僅針對高雄，也針對同期受災的外縣市，相信這次補助也不會獨厚高雄。

她指出，0719豪雨室內淹水超過50公分以上者，受災日起30天內到戶籍地區公所填寫申請書，區公所受理後會派員實地查報勘查，若符合補助標準，即可提報申請核發，以去年823水災核發補助經驗，受災戶不用重覆申請，只要能領到高市府1.5萬元的救助金，同時可領到政院2萬元補助。

高雄市社會局指出，依據「高雄市災害救助金核發辦法」，0719水災室內淹水逾50公分家戶可申請淹水救助金，每戶新台幣1.5萬元，發放救助以受災家戶為對象，社會局網站有公布核發辦法、申請表等資料，相關疑問也可洽各區公所。

淹水韓國瑜行政院
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

韓國瑜盼加發受災補助 政院：若達標準請速提報

2019-07-20 21:41

韓國瑜勘被淹大樓地下室 先掬一把水聞味辨安危

2019-07-20 20:06

被綠營批評 韓國瑜怒要中央比照去年加兩萬元受災補助

2019-07-20 19:12

雨災後參加活動惹議 韓國瑜：只待17分鐘喝一杯白開水

2019-07-20 18:37

影／韓國瑜撩水看泡水車 撈積水聞氣味

2019-07-20 17:56

高雄積水真是清淤破功？清疏工班嘆：我們的師傅沒偷懶

2019-07-20 17:47

陳其邁頻頻返回高雄勘災 掀起「誰是高雄市長」熱議

2019-07-20 15:09

綠批韓國瑜治水破功 學者：硬把韓國瑜當韓國「禹」

2019-07-20 14:47

徐國勇批高市災害應變慢 李四川駁：亂講！

2019-07-20 13:55

高雄暴雨 韓國瑜行程引議論柯文哲緩頰

2019-07-20 13:28

高雄多站時雨量破百 下台北也會淹

2019-07-20 13:23

影／高雄淹水別笑韓國瑜 柯文哲：誰遇到誰倒楣

2019-07-20 13:07

大雨後視察高雄災區 陳其邁現身、未見韓國瑜

2019-07-20 13:01

水淹高雄市！藍綠白這些人都幫韓國瑜說話

2019-07-20 12:34

藍委：水退很快 證明韓清淤見效

2019-07-20 12:33

韓批查賄心裡有鬼 徐國勇：請專心防災

2019-07-20 12:32

觀察站／韓國瑜切換模式 恐卡關

2019-07-20 12:32

回應徐國勇！李四川：專業治水讓專業來處理

2019-07-20 12:23

另類水災？綠批韓國瑜治水破功 藍稱水退速度很快

2019-07-20 11:50

影／高雄淹水 王金平為韓國瑜緩頰：水很快就退了

2019-07-20 11:26

影／韓國瑜昨晚參加餐飲工會聚餐影片曝光

2019-07-20 11:17

高雄淹水韓挨批 柯文哲緩頰：大家不要笑，誰遇到誰倒楣

2019-07-20 11:17

黃昭順：高雄水退快過823 證明韓國瑜清淤成效

2019-07-20 10:36

韓國瑜昨晚現身餐飲業餐會挨批 王淺秋：只是去致意

2019-07-20 10:29

高雄昨成水鄉澤國 吳德榮：這種雨下台北也一定淹

2019-07-20 10:16

徐永明：韓國瑜無能、唬爛全台第一 2020直接出局

2019-07-20 09:27

為查賄互槓！徐國勇：對照陳其邁 韓國瑜應多注意防災

2019-07-20 09:05

孫大千回酸蘇貞昌：沒格調的院長 才令大家開眼界

2019-07-20 09:04

網友PO淹水照片遭封鎖 韓國瑜深夜臉書這麼說

2019-07-20 02:28

暴雨中泡水用餐奇景 他說：雨再大也要吃完這碗雞肉飯

2019-07-20 01:54

天氣不穩定 中南部今仍要防豪大雨

2019-07-20 00:48

暴雨襲南台…台南5000戶停電 屏東也淹

2019-07-20 00:40

水利局官員：高市現只完成待清管線十分之一

2019-07-20 00:31

暴雨驟淹 韓國瑜清淤大考驗

2019-07-20 00:26

高雄暴雨大挑戰 韓行程喊卡坐鎮「當壓力測試」

2019-07-20 00:08

豪雨襲南台 台南 高雄 屏東停電1萬多戶

2019-07-19 23:22

台南大雨積水 黃偉哲視察水利工程

2019-07-19 23:03

影／高雄三民淹水深及腰 國軍出動抽水機涉水救援

2019-07-19 21:47

去年沒淹今年淹 高市民要求落實清疏治水

2019-07-19 21:47
看更多

熱門文章

網友PO淹水照片遭封鎖 韓國瑜深夜臉書這麼說

2019-07-20 02:28

高雄積水真是清淤破功？清疏工班嘆：我們的師傅沒偷懶

2019-07-20 17:47

柯文哲砲火全開嗆菜包、草包、不要臉 網路聲量曝下場

2019-07-20 15:40

水淹高雄市！藍綠白這些人都幫韓國瑜說話

2019-07-20 12:34

影／韓國瑜撩水看泡水車 撈積水聞氣味

2019-07-20 17:56

孫大千回酸蘇貞昌：沒格調的院長 才令大家開眼界

2019-07-20 09:04

軍機盤旋韓國瑜農舍上空？空軍：例行訓練空域

2019-07-20 21:16

影／韓國瑜昨晚參加餐飲工會聚餐影片曝光

2019-07-20 11:17

暴雨中泡水用餐奇景 他說：雨再大也要吃完這碗雞肉飯

2019-07-20 01:54

被綠營批評 韓國瑜怒要中央比照去年加兩萬元受災補助

2019-07-20 19:12

高雄暴雨大挑戰 韓行程喊卡坐鎮「當壓力測試」

2019-07-20 00:08

陳其邁頻頻返回高雄勘災 掀起「誰是高雄市長」熱議

2019-07-20 15:09

徐國勇批高市災害應變慢 李四川駁：亂講！

2019-07-20 13:55

韓國瑜昨晚現身餐飲業餐會挨批 王淺秋：只是去致意

2019-07-20 10:29

林濁水：蔡英文總統的國際政治知識令人擔心

2019-07-20 14:30

高雄昨成水鄉澤國 吳德榮：這種雨下台北也一定淹

2019-07-20 10:16

暴雨驟淹 韓國瑜清淤大考驗

2019-07-20 00:26

柯文哲：中央不只卡我 韓國瑜在高雄比我更慘

2019-07-20 00:40

綠批韓國瑜治水破功 學者：硬把韓國瑜當韓國「禹」

2019-07-20 14:47

【即時短評】查賄「重中之重」 衝著韓國瑜？

2019-07-19 23:40

影／國民黨初選後 只有朱立倫這麼做

2019-07-20 11:29

柯文哲選總統的原子彈？批韓打蔡 這次讓百歲人瑞氣炸

2019-07-20 11:00

影╱直升機盤旋李佳芬農舍5分鐘 挺韓菜農：太誇張了吧

2019-07-20 18:48

徐永明：韓國瑜無能、唬爛全台第一 2020直接出局

2019-07-20 09:27

姚立明批忘恩負義 柯文哲：民進黨2014打得贏也不會讓我選

2019-07-20 10:49

喜樂島創黨主席羅仁貴：不是「小綠」會「更綠」

2019-07-20 17:05

為查賄互槓！徐國勇：對照陳其邁 韓國瑜應多注意防災

2019-07-20 09:05

雨災後參加活動惹議 韓國瑜：只待17分鐘喝一杯白開水

2019-07-20 18:37

喜樂島成立政黨 羅仁貴任首任黨主席

2019-07-20 16:49

暴雨襲南台…台南5000戶停電 屏東也淹

2019-07-20 00:40

美學者分析國民黨初選：台選民保守 選郭較冒險

2019-07-20 07:35

回應徐國勇！李四川：專業治水讓專業來處理

2019-07-20 12:23

大雨後視察高雄災區 陳其邁現身、未見韓國瑜

2019-07-20 13:01

兩關鍵…蘇揆拍板「軍公教明年不調薪」

2019-07-20 00:15

王金平：蔡英文破壞台灣團結 再這樣下去，台灣就完了

2019-07-20 13:20

韓國瑜勘被淹大樓地下室 先掬一把水聞味辨安危

2019-07-20 20:06

高雄淹水韓挨批 柯文哲緩頰：大家不要笑，誰遇到誰倒楣

2019-07-20 11:17

大選查賄…徐國勇點名高雄 韓質疑心裡有鬼

2019-07-20 00:56

另類水災？綠批韓國瑜治水破功 藍稱水退速度很快

2019-07-20 11:50

黃昭順：高雄水退快過823 證明韓國瑜清淤成效

2019-07-20 10:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top