高雄積水真是清淤破功？清疏工班嘆：我們的師傅沒偷懶

2019-07-20 17:47 聯合新聞網 綜合報導



高雄市區昨天下午降下雷陣雨，超大雨勢讓許多面積水，民眾怨聲載道。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

受西南氣流影響，昨（20）日南台灣豪雨成災，也讓高雄地區多處淹水，時代力量立委徐永明直指高雄市長韓國瑜「清淤破功」，但台北市長柯文哲、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則替韓市長緩頰，指出這種強度的降雨若在台北「也一定會淹」，並非清淤不利。一名清疏工班的工作人員則在臉書「爆怨公社」大吐苦水，表示「我們的師傅沒偷懶，不要再繼續嘴積水」。

昨日致災性雨勢導致高雄市嚴重積水，外界也將矛頭指向韓市長的治水成效不佳，一名清疏工班的工作人員則分享近日工作的心得，他表示自己帶領的清疏工班每天都做到全身黑才下班，但他替同事們解決高雄一條條積淤的雨水下水道感到驕傲，指出下水道的環境惡劣，充斥著油垢、垃圾、蟑螂等等，自己迫於上頭的壓力，只得無奈的向領班追進度。

這名工作人員指出，積水的原因在「通洪量只能載負一定量的雨水」，他表示這次的雨下的太大太久，排水系統並不會因為清淤而增加排水量，若雨勢變小或暫緩，水勢一定會退，感嘆外界只會酸積水，卻不了解清淤與雨水下水道的排水量並無關聯。不少網友也認同這樣的說法，紛紛對這名工班大哥表示「辛苦了，苦到的永遠是一線人員」。

對於是否是雨水下水道清淤不夠導致積水，高雄大學土木與環工系主任吳明淏指出，若雨緩後水遲遲不退就是清淤不利，若很快消退則不能將其歸咎於清淤問題，但也提醒極端氣候下這類型的強降雨可能成為常態，因此因更頻繁的清淤。