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面對暴雨 專家促建立微滯洪小水桶概念

2019-07-20 16:12中央社 高雄20日電

高雄0719暴雨造成市區通報283處淹水，民怨四起，面對極端氣候因應之道，成功大學水利及海洋工程學系特聘教授詹錢登提出打造「海綿城市」，並有「微滯洪小水桶」的防洪概念。

極端氣候異常每每強降雨造成嚴重災情，高雄市昨天一場暴雨不僅河川溢堤倒灌進民宅，還有大樓地下室積水，住戶汽車成了泡水車，更嚴重的市區道路成水路，積水盈尺，人車難行。

詹錢登今天接受中央社記者電話採訪表示，城市的雨水下水道時雨量容量設計約在60到70毫米，瞬間強降雨致雨水箱涵宣洩不及、道路積水。面對極端氣候降雨類型，要有「小雨不淹、大雨不淹太久」的觀念。

專長水利工程、土石流、水土保持的詹錢登強調解決排水是大家要共同面對的問題。他說，滯洪是一個防洪的觀念，但在既成市區，要取得滯洪池興建土地代價高，所以利用空土也打造「海綿城市」是必要觀念。

他說，讓城市的每個小單位土地都能吸納降雨，利用公園或學校操場降挖增加滯洪空間，「視每個小單元土地是個小水桶」都能暫存降雨，就有助於延遲地表逕流時間。

成功大學防災研究中心專家指出，政府或工程腳步已難跟上極端氣候暴雨型態，防洪工程保護有其極限，政府財政也不可能無止盡投資，透過「逕流分擔、出流管制」措施，將原本全部由水路承納的逕流量，藉集水區內水道與土地共同分擔，可減輕淹水帶來損失。

對於落實「微滯洪」，高雄市政府水利局副局長韓榮華表示，市府今年2月起已針對申請建築面積逾2公頃的學校、公園、重劃區或建築基地都要含「出流管制計畫」，以提升土地透水、保水及滯洪能力，削減土地開發利用所增加逕流，減少淹水。

高雄市在前市長陳菊任內規劃興建15座滯洪池，已完成13座，總滯洪量達326萬噸；但0719豪雨被視為是防洪利器的「滯洪池」遭質疑未發揮功能，水利局專門委員許峻源說明，昨天午後的瞬間暴雨，以澄清路積水及膝所在的寶業里滯洪池已爆滿；另外，依水利局數據，降雨集中幾個行政區，包括本和、本安及山仔頂滯洪池都滿位。

滯洪池暴雨高雄市
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