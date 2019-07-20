暴雨驟淹 韓國瑜清淤大考驗

高雄市長韓國瑜上任後，把路平及下水道的清淤列為市政的重中之重，韓並多次親往下水道清淤現場視察，就怕砸了市府團隊招牌，但昨天一場暴雨，造成市區至少八十四處淹水，市民怨聲連連，對市府團隊清淤是個嚴酷考驗。

昨天下午仁武與鳥松地區三小時累積雨量超過一百毫米，神農路、鳳仁路、水管路、中正路、仁孝路、美山路陸續出現積水，警方趕緊管制通行。中正路與鳳仁交會處積水最深，淹水一度達六十公分，有機車泡在水中動彈不得，許多以機車代步的下班民眾，因車子泡水動不了，被迫冒雨步行返家。

高雄市區昨天超大雨勢讓許多路面積水，車輛拋錨動彈不得，民眾怨聲載道。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

仁武中正路淹水路段上賣鹹酥雞的陳姓老闆說，中正路本來就是易淹水路段，印象中已有五年左右沒有淹水，昨天可能豪雨又遇上大潮，水淹一個多小時還沒退。「很不爽！」方姓金紙鋪老闆抱怨說，市長韓國瑜說「零災害」，也很努力清淤，不過這次大雨一來，住家前方道路淹水，擔心一個下午，就怕大水漫入店門，這樣整屋子貨品都泡湯。

大寮區永芳里進學路，在雨最大時整條馬路像河流一樣；三民區建工路有低窪巷道淹水及腰，警消協助居民移至二樓。高雄市府鳳山行政中心周圍道路，一度幾成小河，停在較低處的機車幾滅頂，有汽車在水中前進時保險桿被水沖掉。

至於到底是不是清淤不夠造成淹水？專家指出，都會區的雨水下水道設計只要時雨量超過每小時七十毫米就會淹水，這是目前極端氣候下大家必須接受的現實。

高雄大學土木與環工系主任吳明淏表示，是不是清淤不夠造成淹水，可從水退情形來辨別，如果雨緩後水一直不退，那就是清淤的問題；如果雨緩後水就很快消退，問題就不在清淤而在瞬間雨量。他昨天在楠梓看到的情況是，雨緩後積水就很快消退了。

高雄科技大學海洋環境工程系主任沈建全也說，強降雨後若三、四個小時積水還未退，就與下水道通暢與否有關係。