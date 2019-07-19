台南大雨積水 黃偉哲視察水利工程

台南大雨，將軍區廣山里前天晚間一度積水逾20公分，市長黃偉哲昨視察學甲工業區應急抽水站、將軍區青鯤鯓抽水站及三爺溪整治，黃偉哲說，民眾對淹水的忍受度很低，一定要明快採取處理措施，否則被檢討也是應該的。 台南雨勢大，市長黃偉哲視察沿海低漥地區水利工程。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

黃偉哲說，這次颱風雖未對台南造成災害，但西南氣流和熱帶對流雲系發展旺盛，不能輕忽，對照去年823北學甲地區淹水，以昨天學甲3小時降雨超過120毫米來看，學甲淹水處理得宜，積水很快退去，足見防洪設施發揮不錯效果。 台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘，市府宣誓整治，市長黃偉哲說明整治進度與狀況。 記者周宗禎／攝影 分享 facebook

台南水利局指出，為解決外水溢淹造成學甲市區及工業區嚴重水患，已向內政部營建署爭取2億7960萬元，新建引水箱涵及3cms（公噸／秒）應急抽水站，後續將再投入2億5800萬元，新建12cms正規抽水站及1公頃蓄洪池工程，預計明年4月前完成招標。 台南傍晚下起豪大雨，環保局人員在小東路清除樹葉與雜物阻塞，避免阻礙水流，水利局人員開啟水溝蓋加速排水。 圖/水利局提供 分享 facebook

學甲市區防洪措施，已完成18cms華宗抽水站，後續再新建16cms法源抽水站及12cms工業區抽水站，預計再投入經費9億954萬元。青鯤鯓抽水站以站內原設置2台1cms沉水式抽水機組為基礎，再加設1組1.8cms抽水機組，今年5月已竣工。

台南市另向水利署爭取「前瞻基礎建設計畫」經費4500萬元，辦理「將軍區青鯤鯓社區部落防護治理工程」，進行部落防護改善及增加社區抽排量，預計明年汛期前完工。 市長黃偉哲與立委王定宇、議員鄭弘儀等民意代表啟動抽水機，宣示全力減少水患。 記者周宗禎／攝影 分享 facebook

台南雨勢大，部分低漥地區出現淹水，將軍廣山里一度積水逾20公分。 圖/水利局提供 分享 facebook

三爺溪水患嚴重，造成沿線仁德、永康一帶廠商與住家淹水，南市府爭取中央補助土庫抽水站完成、三爺溪堤岸也加高，有助減少水患損失，但三爺溪瓶頸萬代橋橋墩尚未改建，遇到洪水仍可能氾濫。

黃偉哲昨勘察整治工程，表示會盡力做，希望能讓仁德、永康一帶低窪地區不要像過去那樣，遇大雨就淹水。