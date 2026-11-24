文/MUZIK

BBC愛樂（BBC Philharmonic Orchestra）已任命Joshua Weilerstein接替John Storgårds為，於2028年 9月正式成為下一任首席指揮，首紙合約為期五年。

這位美國指揮家目前正擔任法國里爾國家管弦樂團（Orchestre National de Lille）音樂總監，同時也是丹麥奧爾堡交響樂團（Aalborg Symphony Orchestra）首席指揮。他過去曾多次與BBC愛樂合作，包括2025年與單簧管演奏家Martin Fröst在BBC逍遙音樂節（Proms）的登台演出，以及2026年4月在曼徹斯特指揮艾靈頓公爵（Duke Ellington）的《哈林》（Harlem）、與Frank Dupree合作演出卡普斯丁第四號鋼琴協奏曲等。

Weilerstein也是一位經驗豐富的主持人與廣播人，其個人Podcast節目《Sticky Notes》下載量已突破 900 萬次。他致力於向最廣泛的受眾推廣古典音樂，這份理念與樂團對創新及音樂冒險的熱情不謀而合。

談及此次任命，BBC愛樂樂團總監Adam Szabo表示：「Joshua Weilerstein是 BBC 愛樂的夢幻簽約人選。他深受樂團成員喜愛，是一位天生的溝通者，充滿個人魅力且富有同理心，能啟發樂團呈現出真正世界級水準的演出。」

「他極力倡導那些被歷史忽視的音樂作品，並為管弦樂經典名曲帶來極具說服力且耳目一新的詮釋。我們迫不及待想在2028年歡迎他成為我們的新任首席指揮。」

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