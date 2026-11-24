文/MUZIK

今年9月15日，美國首府華盛頓特區的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）關閉，也使美國國家交響樂團（National Symphony Orchestra, NSO）幾乎無家可歸。

這場閉館風波源於長達數月的票房暴跌、抵制潮，以及一樁針對將川普的名字加掛在甘迺迪中心建築外牆上的聯邦法院訴訟——川普2025年初接管該中心時，開除了董事會成員以及時任中心總裁的Deborah Rutter。

擁有95年歷史的美國國家交響樂團自甘迺迪中心 1971 年開幕以來，便一直在此駐演。如今，這群音樂家與他們極具魅力的音樂總監Gianandrea Noseda成了「音樂遊牧民族」，而這座藝術綜合建築及其擬議的整修計畫仍充滿變數。

對已執掌該團九年的Noseda而言，這個新現實令人震驚：「這完全出乎意料」，Noseda坦言，「甘迺迪中心閉館的消息宛如一盆冷水澆下來。我的第一個反應是：『如果我們沒有了自己的家，現在該怎麼辦？』」

樂團緊急在大華盛頓特區周邊尋找了六個替代演出場地，同時祈禱在甘迺迪中心一連串爭議持續發酵之際，樂團的預算至少能保住一部分。

「甘迺迪中心簡直是一團糟」，前《華盛頓郵報》（The Washington Post）古典樂評Anne Midgette表示，「我當時非常擔心 NSO可能連這個樂季都辦不成，甚至擔心NSO可能就此消失——因為NSO與甘迺迪中心綁得實在太緊了。」

大多數交響樂團會在初春公布新樂季節目，但由於NSO必須等待甘迺迪中心董事會批准預算，新樂季直到8月中旬才得以公開——距離他們9月26日的開幕音樂會僅剩短短六週，而這場開幕演出距離甘迺迪中心鎖上大門也才過了11天。

9月26日，Noseda與團員們前往位於華盛頓特區北邊、馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）的史特拉斯莫爾音樂中心（Music Center at Strathmore），以Carlos Simon的新作搭配柴科夫斯基與雷史畢基的經典曲目，為新樂季揭開序幕。

Midgette認為：「開幕夜是一個美好卻又五味雜陳的夜晚，很高興看到他們依然凝聚在一起，但這支大城市的重要樂團竟然必須在自家音樂廳之外演出，實在令人震驚」，對於這支樂評人口中「音色正處於史上最佳狀態」的樂團來說，這在財務與士氣上都是沉重一擊，「從經濟層面來看，這是巨大的挫敗……樂季規模大幅縮水。但從另一方面來看，他們在這種處境下竟然還能成功推出樂季，本身就是一場勝利。我認為這對他們的自我認同會非常有趣，每個人都必須自問：『這對我們意味著什麼？我們有多渴望這一切？』」

這對1995年加入NSO的低音提琴副首席Rick Barber來說意義非凡。和Noseda一樣，他完全沒料到甘迺迪中心會關閉。

「老實說，我們一開始都嚇傻了」，Barber說，「接下來的幾個月裡，確實充滿了不確定——我會說，是焦慮。」但他不認為樂團會就此解散；相反地，Barber比以往任何時候都更專注於音樂本身：「在音樂之外的日常生活中，我和任何普通人一樣——難免會感到焦慮」，他坦承，「我看得到我們國家的政治分裂。但演奏音樂時，我完全不會去想那些事。」

或許最能帶給Barber希望的人，就是永遠保持樂觀的Noseda：「我的想法是把杯子看作半滿，而不是半空。讓我們試著去不同的地方接觸新觀眾，這就是我面對這個局面的方式。」

Noseda面對這場危機最重要的決定，就是選擇不離開。在Rutter遭到開除後，諾塞達大可以尋找退路；然而，他卻將與樂團的合約延長至2031年。

「我覺得那樣離開未免太容易了」，Noseda說，「或許我可以用『懦夫』這個詞來形容在這種情況下選擇離開的人。當你身為一名音樂總監，你當然是領導者，但你必須服務樂團、服務音樂，也服務這個社群。」

當雷史畢基熱鬧奔放的樂聲為開幕夜音樂會畫下句點時，貝塞斯達座無虛席的觀眾為Noseda與NSO報以雷鳴般的掌聲。你可能會忍不住以為一切都會好起來——但真的會嗎？

「這才是那個最關鍵的難題（the $64000 question）」，Midgette回應道，「究竟有多少人是真心在乎的？有多少人對這支樂團抱有切身的興趣與投入？我得說，這個在各大不同場館巡迴的樂季，將會是一場真正的嚴峻考驗（acid test）。」

然而，NSO只是更大規模危機中的一個高調縮影。現在的美國人究竟有多在乎交響樂團？全美各地的交響樂團都在財務困境中掙扎，其中一些甚至已經倒閉——最近的一例便是鳳凰城交響樂團（Phoenix Symphony）。部分問題的根本，還在於基本的經濟負擔能力。

「當你連加油的錢都不夠、日用品又貴得要命時，買張票出門聽場音樂會這個再簡單不過的現實，就變得更加困難了」，Midgette指出，「我們正處於一個藝術面臨極大挑戰的時代。」

可以說，NSO正在為生存而戰。本樂季的演出場次將減半，觀眾還會買單嗎？樂團還能贏回流失的贊助人嗎？今年8月，《華盛頓郵報》報導指出，預計票房收入將減少約一半，捐款則減少四分之一，部分原因在於甘迺迪中心募款開發部門的大規模裁員。雪上加霜的是，樂團失去了絕大多數原有的行政團隊，包括前執行長Jean Davidson（她已於今年 3 月離職，並直言甘迺迪中心的動盪是她去職的主因）。

「我認為現在很難預測這一切最終會如何發展」，Midgette說，「如果樂團能夠團結一致，是的，這將會是一段載入史冊的傳奇。」

樂觀的Noseda則從樂團創造的藝術力量中尋找信念：「我早料到我們必須度過艱難時期，但我堅信藝術的價值，而音樂依然真正能夠將人們凝聚在一起。」

目前尚不清楚Noseda與NSO的團員還要在甘迺迪中心之外流浪巡演多久。這可能是一段漫長的旅程，但也許會讓他們變得更加強大。

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