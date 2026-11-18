文/MUZIK

10月10日，MUZIK受邀前往日本北海道札幌，欣賞由東京二期會製作的全本歌劇《卡門》。本製作首演於2025年，是知名英國／法國導演艾林娜．布魯克（Irina Brook）的首次日本歌劇製作。在出發之前，由於知道布魯克採用的是「近未來」設定，靈感來自於《瘋狂麥斯：憤怒道》的廢土龐克世界觀，這與原本樂迷所習慣、充滿華麗誘惑的「卡門」，可以說是極為衝突。究竟要如何將故事說得合理，讓人充滿好奇。

在欣賞演出前，也先了解了一下東京二期會的歷史，這個在台灣大家或許都聽說過，但未必有機會欣賞其製作的日本老牌歌劇製作公司，創立於1952年，即將於2027年迎來75週年，最早是由四位聲樂家發起：女高音三宅春惠、女中音川崎靜子、男高音柴田睦陸與男中音中山悌一，他們與當時日本有志一同的12位聲樂家，總共16人集結為「二期會」，名字代表的意思是要繼承日本聲樂領域第一代前輩的路，繼續進行聲樂培訓與歌劇藝術推廣等使命。創立以來以「歌劇公演」、「聲樂家培訓」、「音樂經濟」與「歌劇研修」為經營中心，持續推動歌劇演出與普及。這種以「聲樂家」為中心的歌劇演出團體，與世界上多半以廳院為主的歌劇製作公司相當不同，也讓東京二期會創造出了相當不一樣的風景。

在公演前一日，MUZIK先行訪問了本次擔綱男主角唐荷西的男高音城宏憲，他表示參與東京二期會的演出，就很像來到一個大家庭一樣：「因為全部聲樂家都是二期會的成員，彼此之間會有一種『連結』，這和一般歌劇演出可能都是第一次見面很不一樣。」而且不只是獨唱家，合唱團成員也都來自二期會：「像是我2016年第一次參與二期會歌劇《遊唱詩人》時，一位參與合唱團的前輩，也在今年《卡門》裡演出，他已經快80歲了，還是能夠活躍在舞台上，這在一般演出真的很少見。」聲樂家彼此間有了「二期會」的羈絆，讓大家在演出上更加緊密，也提升整體歌劇表現。

因此，除了聲樂家與合唱團皆是來自「二期會」成員外，東京二期會製作的歌劇，在樂團與兒童合唱團的挑選上，就多半會尋找巡演當地的在地團體配合，譬如10月10日的札幌公演，就是由札幌交響樂團與札幌當地的HBC兒童合唱團演出，前一週的山形公演，則是山形交響樂團與村山市栒岡小學合唱團演出。東京二期會常務董事山口毅表示：「這樣的安排當然有實際成本上的考量，對於歌手來說也是一大挑戰，畢竟每次演出都要重新適應不同的樂團與指揮。所幸日本各個主要城市都有表現優異的職業交響樂團，也讓我們可以用此種方式進行巡演。」

帶著對於東京二期會歌劇的期待，在10月10日下午1點進入札幌市中心的札幌文化藝術劇場hitaru，欣賞本次《卡門》的正式演出。在著名的序曲響起時，會看到舞台展現的是「垃圾山」的景象，象徵的這是個資源匱乏的廢土時代，在面對舞台左側，則是用金屬柱子架高至二樓的軍方營隊，光這個場景設計出現的衝突感，把原劇裡不羈的吉普賽人vs.不苟言笑軍隊的對立，做了等比放大。但更讓我覺得有趣的是，原本卡門有著煙草場女工的設定，在廢土龐克的世界裡，煙草反而成為了一種「奢侈品」，也讓軍方願意拜倒在卡門石榴裙底下的情節更添說服力。另外，本場演出是採取「無對白」的方式，甚至連宣敘調都刪除，這也讓導演布魯克有機會做出詮釋上的變動，譬如唐荷西在此版中，完全變成一個新報到的士兵，城宏憲也在演出上讓他看起來更加天真、不諳世事的感覺，對比之後愛上卡門的無法自拔，讓觀眾更加感到瘋狂的對比。

至於飾演卡門的次女高音加藤Nozomi，則是交出了極度說服力的表現，幾場與唐荷西和鬥牛士的對手戲都相當具有挑逗性，也展現出在廢土龐克設定下，卡門對於情感更加灑脫的性格。另一邊的對比，則是飾演米凱拉的女高音七澤結，她的聲音純淨又高亢，具有十分深厚的穿透力，在《卡門》當中獨樹一格，也成功建立起米凱拉是本劇裡純真清流的形象。至於鬥牛士的展現，布魯克給了非常有趣的變化，通常都是金光閃閃、華麗登場的鬥牛士，在缺乏資源的背景設定下，還是維持著體面具剪裁感的服裝，與其他角色都像是蒐集各種舊衣的穿著行程極大對比，更有趣的是，鬥牛士在第四幕登場時穿的是粉紅色的連身西裝搭配牛仔帽，反而卡門在整齣劇的服裝都以黑色或白色為主，也是以「顏色」來象徵資源匱乏時期的不同階層。

欣賞完本次《卡門》製作後，相當佩服東京二期會能以純民營團體的方式，端出如此完整且挑戰傳統的製作，對比75年歷史可說是十分前衛！本次MUZIK也與東京二期會進行合作，帶領台灣觀眾參與後台導覽，近距離欣賞精細做工的佈景道具。明年1月9日，東京二期會將在東京附近的橫須賀市進行全新的普契尼《波希米亞人》製作，由今年也曾至臺中歌劇院執導音樂劇《Company》的知名日本導演宮本亞門親自操刀，屆時MUZIK也將持續帶來專屬台灣觀眾的優惠，請勿錯過這個欣賞大師舞台的絕佳機會！

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