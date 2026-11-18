文/MUZIK

維也納音樂暨表演藝術大學（Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ）已宣布任命艾索普（Marin Alsop）出任魏本室內愛樂樂團（Webern Chamber Philharmonic）藝術總監。

魏本室內愛樂樂團成立於 2015 年，旨在協助該校管弦樂手過渡並開啟職業生涯。凡通過學業考評或試奏甄選的在校生或近年畢業生皆可參與。該團同時也得益於該校規模更大的魏本交響樂團（Webern Symphony Orchestra）累積的演出經驗。

艾索普曾於 2019 年至 2025 年間擔任維也納ORF廣播交響樂團首席指揮，頻繁於維也納音樂廳（Wiener Konzerthaus）與金色大廳（Musikverein）登臺。2007 年至 2021 年間，執掌巴爾的摩交響樂團（Baltimore Symphony Orchestra），成為首位領導美國頂尖樂團的女性音樂總監，該團並於2021年授其榮譽指揮頭銜。

未來，艾索普將與魏本室內愛樂樂團共同擔任維也納音樂暨表演藝術大學大使。指揮系的學生將藉此獲得實務經驗；同時，該樂團亦計畫透過曲目編排，以及特地邀請女性指揮家與獨奏家，進一步落實學校對推動音樂產業性別平等的承諾。

維也納音樂暨表演藝術大學校長Ulrike Sych表示：「舉世聞名的指揮家艾索普能接下我們魏本室內愛樂樂團的藝術領導重任，對我們的學生來說甚有裨益，更是一個影響力遠超校園的強烈信號。幾乎沒有人能像艾索普一樣，將卓越的藝術成就與社會參與完美結合；他勇於開闢新路，並抱持著將『有意識地栽培他人』視為根本責任的領導遠見。」

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