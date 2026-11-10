索契耶夫將任NHK交響樂團音樂總監

文/MUZIK

日本NHK交響樂團宣布索契耶夫（Tugan Sokhiev）為下一任音樂總監，將於 2028/29樂季正式履新。

索契耶夫早在2008年便首次指揮該團，五年後第一次指揮該團訂戶定期音樂會，並於2016年、2017年、2019年、2023年、2024年、2025年及2026年多次執棒。

此前，他曾擔任法國土魯斯國立管弦樂團（Orchestre National du Capitole de Toulouse）音樂總監、莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）音樂總監兼首席指揮，以及柏林德意志交響樂團（Deutsches Symphonie-Orchester Berlin）首席指揮兼藝術總監。

索契耶夫近期就任瑞士羅曼德管弦樂團（Orchestre de la Suisse Romande）首席指揮兼藝術顧問，並帶領維也納愛樂完成歐洲及亞洲巡迴演出。

2027年1月，他將於維也納金色大廳，指揮維也納愛樂指標性的新年音樂會。

索契耶夫表示：「當我2008年首次與NHK交響樂團的音樂家合作時，立刻意識到自己正身處在一個擁有強烈主體主導性與深厚歷史感的樂團之中。當時我自然無法預見與樂團的關係會走向何方，但多年來經過無數次合作，樂團處理不同曲目的多樣適應力，以及團員極高水準的演奏品質，始終令我印象深刻。」

他總結道：「我感到非常榮幸，與樂團的關係能夠以如此自然順暢的方式發展。因此，每當抵達東京，我都有一種歸宿感，知道自己能在極佳的條件下，與這些優秀的音樂家專心致志地沉浸於音樂創作。」

「能夠有機會在日本度過時光，並與極棒的聽眾見面，也是極大的樂事。能夠透過音樂將日本的民眾凝聚在一起，對我而言無比珍貴。

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