生涯跨越七十年 指揮大師布隆斯泰特逝世

文/MUZIK

高齡99歲的老大師布隆斯泰特（Herbert Thorson Blomstedt），11月4日於瑞典家中辭世。

1927年7月11日，布隆斯泰特出生於美國麻薩諸塞州，父母皆為瑞典人，他在瑞典與芬蘭長大，曾受教於馬克維奇（Igor Markevitch）、莫雷爾（Jean Morel）以及伯恩斯坦（Leonard Bernstein）等指揮大師。

1954年，他指揮斯德哥爾摩愛樂、首度公開亮相。隨後歷任的要職包括奧斯陸愛樂首席指揮（1962-68），以及在丹麥國家交響樂團（Danish Radio Symphony Orchestra）擔任相同職務達十個年頭（1967-77）。他在1975至1985年間執掌德勒斯登國家管弦樂團（Staatskapelle Dresden），並於1985至 1995年間擔任舊金山交響樂團的音樂總監。1998 至 2005 年間與萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）合作；在他人生的最後二十年裡，又與倫敦的愛樂管弦樂團（Philharmonia Orchestra）建立起緊密的關係。

布隆斯泰特最後一場音樂會，是今年五月以桂冠指揮身分，帶領舊金山交響樂團演出馬勒第九號交響曲，當時他已非常虛弱，於第三樂章倒下後，演出不得不暫時中斷。在舊金山交響樂團網站上的個人簡介頁面中寫道，他：「高尚、迷人、嚴謹、謙遜。這些特質……對於指揮家這種非凡的人格特徵來說相當罕見……布隆斯泰特是一個例外，恰恰是因為他具備了那些看似與指揮家對權力的宣示毫無關係的品質。」

除了與舊金山交響樂團的深厚關係外，布隆斯泰特還是班貝格交響樂團（Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie）、萊比錫布商大廈管弦樂團、丹麥國家交響樂團DR Symfoniorkestret）、東京NHK交響樂團、瑞典廣播交響樂團（Sveriges Radios Symfoniorkester）、德勒斯登國家管弦樂團、奧斯陸愛樂（Oslo-Filharmonien）以及北雪平交響樂團（Norrköpings Symfoniorkester）的榮譽指揮。

踏入90歲之後，這位指揮家在臺上上依然維持著振奮人心的存在。克萊門茨（Andrew Clements）在2019年的一篇樂評中寫道：「布隆斯泰特……對做音樂的熱情一如既往地無法阻擋。他的曲目由兩部交響曲組成……在他長達 60 年的生涯中肯定已經指揮過無數次，但在這兩場演出中，完全找不到絲毫例行公事的痕跡。」

這位指揮家是世上演繹貝多芬、布拉姆斯、孟德爾頌與布魯克納音樂的權威大師之一，錄製的西貝流士與尼爾森交響曲全集更是備受讚譽。在他獲得的眾多獎項與榮譽中，包括兩座葛萊美獎與一座留聲機大獎，今年入秋早些時候，他更被提名為高松宮殿下紀念世界文化賞（Praemium Imperiale）的得主。

他在瑞典哥特堡的家中逝世。與之合作近四十年的經紀人沙克（Lothar Schacke）在聲明中表示：「布隆斯泰特的離去讓我與同儕深感悲痛。與他的每一次相遇都是一份禮物，他的仁慈、知識、智慧與溫和的幽默，在知性與情感上都豐富了我們。」

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