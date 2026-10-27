疾病陰影下 鮮花綻放－《蕭邦！蕭邦！》顛覆鋼琴詩人既定印象 10/23全台上映

文/MUZIK

在2025年蕭邦鋼琴大賽舉辦前，波蘭蕭邦協會也公布他們與電影公司正式合作，推出蕭邦個人傳記電影，後續預告上線時，充滿強烈當代舞曲節拍的配樂，與不同以往的開朗活潑蕭邦樣貌，引發樂界熱烈討論。在等待一年多後，台灣樂迷十分有幸，由東昊影業引進這部《蕭邦！蕭邦！》（Chopin, Chopin!），10/23起就能在台灣各大電影院看到蕭邦登上大螢幕。

提到蕭邦，古典樂迷可能腦中會浮出各種既定印象：體弱多病、不擅社交、熱愛祖國等等，然而在《蕭邦！蕭邦！》裡，一開始就給了大家完全不同的顛覆樣貌，由波蘭影帝艾瑞克庫爾姆 (Eryk Kulm) 飾演的蕭邦，神情愉快且充滿活力地穿梭在巴黎街頭，更熱情地回應每個與他打招呼的巴黎居民們，與前面提到的「既定印象」完全不同，甚至可以看到蕭邦還會大講笑話、在沙龍音樂會上邊彈夜曲卻邊唱出充滿性暗示的歌曲等等，古典樂迷有可能會一時很不習慣：這真的是史實上的蕭邦嗎？

別忘記，本片可是經過蕭邦學會背書過的，根據導演訪談，蕭邦在朋友眼裡的記載，的確是個愛開玩笑、活潑有趣的人，也為了賺錢十分入世。導演甚至在一些電影出現的書信往來中，用了幾乎與史料相同的文字，讓蕭邦不會以超脫史實的詮釋出現。不過，在一些細節上，仍然是為了電影情節做了取捨，譬如與喬治桑的關係，導演刻意淡化了喬治桑子女的涉入，把重點放在兩人之間對於陪伴關係的根本性差異，這些都是為了指向導演與編劇在蕭邦生平裡最重視的要素：疾病。

眾所皆知，蕭邦一輩子都為了肺結核所苦，電影在開頭段就讓醫生對蕭邦的生命進行了殘酷的審判：只剩不到十年可以活，這也為蕭邦接下來的人生做出大哉問：究竟該不該趕緊抓住這十年，活完一般人該過的人生？一直在倒數的日子，究竟該怎麼面對？在《蕭邦！蕭邦！》的前半段，其實觀眾不免得會覺得抓不到劇情主線，隨著蕭邦的生活片段載浮載沉，其實表現的也完全是蕭邦在這時期的徬徨與無助：他一度想要大力賺錢享受，換來的卻是大病昏迷五天；又或是曾經動了結婚念頭，卻又因為身體關係被悔婚；在遇到喬治桑後興起生活熱情，卻又遭逢好友同樣因肺結核病亡而打擊⋯⋯這些生活片段，都是蕭邦在疾病陰影下的掙扎，對於有限未來的困惑。

劇情特別在中段出現了一個轉折點，鋼琴神童卡爾・費爾齊（Carl Filtsch）的出現，讓蕭邦重新找到人生目標，至少他能把音樂傳承給這位天才！電影甚至還拍出蕭邦去找尋民俗療法，忍受高溫試圖延續生命⋯⋯然而現在的我們也知道，這並沒有任何功效。《蕭邦！蕭邦！》到最後，透過蕭邦好友李斯特的來訪，評論他寫的《幻想波蘭舞曲》是不會受到當時代歡迎：「何不多寫大家喜歡的圓舞曲呢？」聽到李斯特這樣建議，蕭邦斷然答道：「我要在我剩下的日子裡，只寫我想寫的作品。」這時觀眾可能才發現，蕭邦在正視自己的疾病後，才真正能夠做自己，先前的開朗笑容，或許也都只是他應付世界的方式，我們透過音樂理解的蕭邦，正是這階段的蕭邦，也能解答為何電影前段的蕭邦形象，與大家的想像有如此大的差距，也補足了這位鋼琴詩人的立體樣貌。《蕭邦！蕭邦！》將在10/23（五）全台電影院上映，更多資訊請洽東昊影業粉絲團。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》