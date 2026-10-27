抱著好奇心 在莫札特的音樂裡發現自己－指揮林勤超談《女人皆如此》

文/MUZIK

臺中國家歌劇院2026旗艦歌劇《女人皆如此》，即將在下週四（10/29）至週日（11/1）連演四天。本製作2022年首演於法國香榭麗舍劇院，由知名法國導演羅杭．佩利（Laurent Pelly）執導，把劇情背景更動為在錄音室裡的「戲中戲」，更貼近現代人的生活理解。佩利曾於2023年在臺中國家歌劇院推出馬斯奈《灰姑娘》，華麗又充滿童趣的設計，受到極大好評，無獨有偶，當時擔任指揮的，也是本次即將帶領國立臺灣交響樂團演出《女人皆如此》的臺灣指揮林勤超，在進入倒數一週的排練最後衝刺期，MUZIK特別邀請他來談談這齣莫札特的經典喜歌劇，是如何跨越兩百多年，直擊當代觀眾的心靈。

MUZIK：距離臺灣首演只剩一週了！能否與我們聊聊現在目前的排練進度為何？

林勤超：我們目前已經進行了兩次的鋼琴彩排，今天（10/22）會開始加入樂團，這也是我覺得歌劇演出最迷人的階段──過去與歌手工作了快四周的排練，終於能在上舞臺後開始看到全貌，而他們也會因為實際舞臺元素的加入，而進行一些改變。所以我認為最重要的是，我們要一直「持續聆聽彼此」，讓臺上與樂團互相呼應，才能帶來最好的演出。

MUZIK：您在先前的記者會上曾分享覺得本齣歌劇標題也可以改為「人皆如此」，可否與我們談談您與《女人皆如此》的演出經歷，以及這次再次演繹有什麼樣的新感觸？

林勤超：我覺得這是中文很有趣的地方，只要稍微改動一個字，就會有完全不同的意思。在《女人皆如此》的劇情裡，乍看是兩位女主角在接受考驗，但其實兩位男主角在接受這個挑戰時，他們也是同樣接受試煉的一方，所以我會說：「女人皆如此，男人也沒好到哪去！」

我在邁尼根州立劇院的第二年，也就是2017年時就有演過《女人皆如此》，那時第一次指揮這齣劇，還在累積經驗，所以我很重視樂團的整齊度與抑揚頓挫等音樂上的細節。經過9年後，我對莫札特也有不同的認識，尤其他與作詞家達．彭特（Lorenzo Da Ponte）之間的合作默契，已經在《費加洛婚禮》與《唐喬凡尼》後進入非常高超的境界，每一個字、每一句話，都可以聽到莫札特為了劇情所設計的手筆。為了這次演出，我其實還去買了一本全新的總譜，從頭到尾再次研究歌詞裡的每一個字，與音樂有什麼樣的關聯。

MUZIK：莫札特究竟是怎樣透過音樂演繹這些歌詞，能否跟我們說得更具體一點？

林勤超：我常用一個例子來說明，譬如今天有一個小朋友跟爸爸要糖吃，一開始他可能會先說：「爸爸，我想吃巧克力。」如果大人不理他，那他有可能就會變成比較撒嬌地說：「爸爸～我想吃巧克力～」或是比較生氣胡鬧地說等等，這些句子都是一樣，但用不同的方式講話就會有不一樣的感受。

莫札特的音樂在《女人皆如此》就是這樣，有很多歌詞乍看下都一樣，但其實只要透過強弱變化，或是速度改變，就可以產生完全不同的意思，展現出演唱者的「心」其實也不一樣了。

MUZIK：除了買全新總譜研讀外，我也聽說您為樂團弦樂聲部標註了全劇的弓法？

林勤超：沒錯，一方面是我本來就是學小提琴出身的，知道弓法對於演奏的重要性，另一方面是像是莫札特這種古典時期的作品，是現代樂團比較少演出的，大家熟悉的演奏語彙不太一樣。只要時間許可，我都會盡量把準備工作做足，目的也是希望到時與樂團合作起來可以更順暢。當然，每個樂團也都會有自己的特性，等到實際與樂團排練時，我也會尊重他們的習慣。

MUZIK：以樂團指揮的角度，您演出時最注重的是什麼？

林勤超：當然是「互相聆聽」，樂團絕對不只是「伴奏」，而是與舞臺上的歌者相互呼應與一同呼吸的夥伴。像在《女人皆如此》裡有很多樂團是在回應歌者的段落，這時樂團也需要了解角色這時的情緒與處境，才能真正完美配合。

MUZIK：這次《女人皆如此》有雙卡司呈現，可否與我們談談兩版卡司之間的特色？

林勤超：臺中國家歌劇院在歌劇製作上，一直都秉持著「給予臺灣聲樂家舞臺」和「進行國際交流」的方針，因此我們可以看到兩版卡司的臺灣聲樂家是打散的，讓來自不同國家的歌者可以相互交流激盪。對我來說，10/29與10/31這組卡司是以臺灣新生代歌者為主（蕭涵、陳翰威、林義偉、賴珏妤），另外搭配波蘭次女高音納勒瓦耶克（Zuzanna Nalewajek），由於她在2023年也是來臺中演出《灰姑娘》的女主角，所以與臺灣聲樂家之間已經非常有默契，在聲音的契合度上相當好。10/30與11/1的卡司則是非常有經驗的聲樂家們（種谷典子、翁若珮、維多里奧．普拉托、河野大樹、鍾心欣），他們的戲感相當足夠，觀眾可以很輕易接收到他們在舞臺上的表現。

不過我還是要強調，每一個歌手都是不同個體，一定會有不同的情感面對這些角色。在歌劇演出上，我們也會強調每個歌手要忠於自己的真實，而非模仿別人。所以有雙卡司的有趣點就是，可能同一句話，在這人演出裡是開心，在另一個人詮釋卻有難過的感覺。如果觀眾時間許可的話，我當然是鼓勵大家兩版卡司都看，親自感受這種在現場才能發現的不同趣味。

MUZIK：剛好上次的《灰姑娘》與這次的《女人皆如此》，都是羅杭．佩利執導，能否談談您眼中他導演歌劇的風格與特色是什麼？

林勤超：我看過很多羅杭．佩利的歌劇，他在歐洲樂壇相當有名，特色之一是他幾乎都導喜劇。在欣賞他導演的劇時，我認為他對於「節奏」的掌握相當精準，喜劇其實是相當難演的，一定要抓對節奏，才能夠愉悅觀眾。而在歌劇上說到節奏，當然就不能忽略音樂，佩利是位非常尊重原作音樂的導演，他不會讓歌者在不舒服的情況下演唱，真正做到讓舞臺與樂池都能夠一起呼吸，這點其實非常少見。

像這次的《女人皆如此》，其實我想特別點出他是2022年的製作，大家可能都已經不太記得，當時還是在COVID疫情當中。所以我認為佩利相當聰明，他用「錄音室」這個佈景設計，除了試圖創造出「劇中劇」，探討麥克風前大家都想展現最好的一面，但離開麥克風又會本性流露的人性外，錄音室的牆也是為了要符合當時「社交距離」的要求。另外，由於這個牆面又會是用木頭來製作，也能幫助歌者在舞臺發聲。從很多方面來看，佩利都是能在完全尊重歌劇原作的情況下，又展現自我風格的優秀導演。

MUZIK：自2025年上任克拉福根市立劇院總監一職至今已滿一年多，可否與我們談談這一年來的感想？

林勤超：最大的感想應該是現在身為「總監」的這個職位，和原本只是「指揮」很不一樣。我開始要去思考的不只是當下的音樂好不好，而是我做了這個演出後，能在我們劇院與樂團的未來後留下什麼？可以說即便我今天把音樂做到滿分，大概也只佔這份工作的三成左右，剩下的七成就是要處理人事協調、工作衝突等諸多狀況，很多挑戰也很多學習，但我個人是非常喜歡這份工作，希望未來能更加成長。

MUZIK：您已經在歐洲歌劇院體系工作超過十年，能否談談與臺灣環境之間的差別？

林勤超：兩邊當然很不同，在歐洲歌劇院我想最大的差別是在「連續性」，他們會有同樣的歌手與製作人員，持續不間斷地投入歌劇演出，因此就能在當中不斷學習與成長，不過有時也可能會因為這個持續性，而陷入職業倦怠的現象。這點就跟臺灣很不一樣，因為我們歌劇演出比較少，每次都會看到大家的「投入性」相當高，每個人都投注相當大的心力，在遇到問題時不會第一時間就說「做不到」，而是盡力想辦法去解決。所以我也認為不要覺得「國外的月亮就比較圓」，像是上次的《灰姑娘》製作，他的第一二幕換景相當複雜，不管在紐約或是倫敦演的時候，都要讓觀眾等上3分鐘左右，結果2023年在臺中演出時，我們只花了90秒！連原本製作團隊都表示相當驚訝，這也是我認為臺灣很值得稱讚的地方。當然，如果能多一點持續性，讓這些經驗都能傳承下來，就更好了。

MUZIK：最後，能否和想來欣賞《女人皆如此》的觀眾，分享一些話？

林勤超：《女人皆如此》一直被稱為是喜劇，結尾好像也是Happy Ending，但真的是如此嗎？我個人是覺得對比《費加洛婚禮》的結尾，《女人皆如此》最後莫札特的音樂其實並沒有那麼快樂，畢竟經過了這些「測試」，關係不可能不改變。希望大家都可以抱著「好奇心」來看，可能一開始會一直判斷誰好誰壞、誰對誰錯，最後也很有可能會在這些角色裡「發現自己」，就像前面所說的，這齣劇名也可以說是「人皆如此」！

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