甘迺迪中心撤除大量鋼琴 疑似實質閉館

文/MUZIK

英國知名樂評萊布利希（Norman Lebrecht）在其網站Slipped Disc刊出的照片顯示，鋼琴搬運工人將巨大的史坦威（Steinway & Sons）平臺鋼琴，推過甘迺迪中心鋪著紅地毯的大廳。

當美國現任總統川普（Donald Trump）親自挑選的董事會於去年接管甘迺迪中心時，這座曾經營成功、旨在紀念前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的活紀念館原本處於盈利狀態。但在川普決定將自己的名字加到甘迺迪中心建築上之後，許多演出團體與節目因不願讓該場館變成「川普的劇院」，紛紛取消了演出。

照片中，這次負責搬運史坦威平台鋼琴的是Lewis Piano Movers搬運公司。如以全新琴款計算，每部鋼琴價值約在187000美元至246900美元之間，甚至更高。

甘迺迪中心過去曾舉辦過二手史坦威鋼琴特賣會，因此《AlterNet》聯繫了華盛頓特區史坦威門市的Jenny，詢問今年是否會再次舉辦特賣，但他解釋今年不會舉辦，因為甘迺迪中心已經關閉了。

Jenny說，該門市的老闆打算退休並結束營業，因此正在以極大的折扣清倉出售所有鋼琴。由於甘迺迪中心已經關閉，門市也正在將所有史坦威鋼琴移走並進行拋售。當《AlterNet》詢問為什麼甘迺迪中心需要拍賣所有資產時，他明確表示這是因為甘迺迪中心已經「關閉了」，其他相關問題，則建議向甘迺迪中心詢問。

甘迺迪中心的關閉原本據稱只是暫時的——事實上，美國聯邦地區法院法官Christopher Cooper已裁定，甘迺迪中心不得以政府決定立即啟動的「兩年整修期」為由進行關閉——今年5月，法官指出，靠攏川普的董事會最初做出的關閉決定是「資訊不足且看似早已預設好的」，且董事會並未妥善考量其在法律上同時負有維護與營運甘迺迪中心的職責。在相關訴訟進行期間，他下令暫停了這項計畫為期兩年的停業休館。

該項禁令仍允許維修工作繼續推進，但也為未來可能延長關閉時間留了後路。九月最後一週，甘迺迪中心執行長Matt Floca宣佈該中心僅關閉一週；但到了該週末，他們又宣佈將再延長關閉一週。而現在情況很明顯：甘迺迪中心幕後正向合作廠商透露該單位已經停業。

除了史坦威鋼琴，現場的其他鋼琴與樂器是否也正被清算、清空，目前尚不清楚。

Cooper法官目前已要求行政部門，在推進任何拆除、新建工程或對該計畫進行重大變更之前，必須提前30天通知原告與法院，並要求取得關於短期關閉的最新動態，官員先前將此描述為進行緊急安全評估所必需的步驟。然而，法官明確表示，目前絕不可能進行長期關閉。

民主黨本週提出了一項法案以保護該建築，但猶他州共和黨參議員Mike Lee正在阻撓該法案通過。這意味著要突破他的冗長辯論（filibuster），需要在參議院拿到60票的超級多數。

司法部在一份法律文件中聲稱甘迺迪中心並未關閉，而只是因為安全疑慮正在進行一些整修工程。

甘迺迪中心則表示，他們向David Slan位於維吉尼亞州北部的史坦威加盟店租賃了大量鋼琴，該加盟店將於今年底前結束營業，並由位於紐約的史坦威總公司併購。因此，兩造之間的租約即將到期，甘迺迪中心目前正與紐約史坦威總公司積極洽談新合約。中心園區內目前仍留有15部鋼琴，其中數部為中心自行擁有——包括音樂廳（Concert Hall）舞台上的兩台鋼琴——關於所有鋼琴皆已被搬離的報導並不屬實。本次由史坦威公司收回的，是16部主要放置於排練室與休息室的租賃鋼琴。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》