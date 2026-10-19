寫在2026兒童古典音樂節之後

文/MUZIK

每一次在音樂節結束之後，都會有些感觸，幾天的活動，看起來很短，但從最初的構想到節目規劃、排練、空間安排，再到最後真正迎接孩子與家長走進現場，往往需要很長一段時間的準備。而當最後一場演出結束、人群慢慢散去，回頭看著這幾天發生的一切，也會再次提醒我們，舉辦一個兒童音樂節，重要的或許從來不只是完成了多少場演出，而是音樂是否真的在孩子心裡留下了些什麼。

今年是 MUZIKids 兒童古典音樂節舉辦的第三年，相較於前兩屆，今年我們在整體內容上做了更多嘗試。除了舞台上的演出之外，也安排了更多周邊的小型活動，希望讓孩子接觸音樂的方式不只停留在「坐進觀眾席聽一場音樂會」，而是可以透過遊戲、互動、體驗，在不同的角落與音樂相遇。

很開心的是，這些小型活動得到了比我們原先預期更大的迴響。孩子們或許不一定知道自己正在與古典音樂相遇，但他們願意靠近、願意聽、願意參與，甚至在活動結束後仍興奮地和父母分享，對我們而言，這些反應就是最珍貴的成果。

今年還有一件讓我們格外感動的事情，就是在現場看見許多熟悉的面孔。有些家庭從第一屆開始便一路參與，連續三年帶著孩子來到音樂節。三年的時間對大人來說或許不算長，但對正在成長中的孩子而言，卻足以產生很大的變化。我們看著他們一年比一年長大，也很開心，音樂節能夠以某種方式陪伴他們走過這段成長的時間。更讓人欣慰的是，這些父母願意一次又一次帶著孩子回來，也代表古典音樂正在慢慢成為他們生活中的一部分。它或許不是每天都要練習的一項技能，也不一定會成為未來的專業，但它可以是一段熟悉的旋律、一場共同參與的演出，或是一個家庭曾經一起擁有的美好記憶。

當然，我們也始終記得這個音樂節最初的目的：希望成為孩子接觸古典音樂的一扇門。因此，對今年第一次來到音樂節的孩子與家長，我們同樣有著很深的期待。也許過去你們很少走進音樂廳；又或是覺得「古典音樂」是需要具備很多知識才能理解的事，但我們真正希望做的，就是把這些距離一點一點縮短。讓孩子知道，音樂不需要先被看懂或聽懂，才有資格喜歡，有時候，只要願意打開耳朵、感受聲音，感動就已經開始發生。

這三年來，音樂節的參與人數每一年都持續成長。對我們而言，這當然是一種鼓勵，但同時也是一份責任。因為有愈來愈多家庭願意走進來，我們就更需要思考，下一次還能帶給孩子什麼新的體驗，又能如何讓音樂真正走進更多人的日常。

這份期待，也讓我們更有勇氣及目標繼續往前。明年的 MUZIKids 兒童音樂節，我們希望能帶給大家更多不一樣的感受，並去探索更多的可能性。謝謝這三年來每一個曾經走進音樂節的家庭。期待下一次見面時，我們依然能一起聽音樂，一起看著孩子慢慢長大。

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