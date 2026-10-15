2026留聲機大獎結果揭曉

文/MUZIK

大鍵琴家Jean Rondeau以在Erato唱片公司錄製的庫普蘭全集里程碑式作品，榮獲2026年《留聲機》古典音樂獎（Gramophone Classical Music Awards 2026）的「年度最佳錄音」（Recording of the Year）。

該獎項於10月7日晚間於倫敦市中心舉行的一場古典音樂界盛會上宣布。《留聲機》雜誌（Gramophone）在多位頂尖藝術家的見證下，表彰了今年表現傑出的藝術家、樂團與唱片公司。

Rondeau因錄製庫普蘭作品全集而獲得了當晚最受矚目的至高榮譽。這是Erato一項前所未有的錄音計畫，也是這位大鍵琴家多年心血的結晶。10CD + 1DVD的套裝發行旨在紀念該作曲家誕辰400週年，收錄了300部作品、長達12小時的音樂，並使用全歐洲最古老且罕見的大鍵琴與管風琴進行錄製。《留聲機》評其為「藝術家與唱片公司展現稀有遠見與自信的宣告」。該錄音同時也獲得了由Nordoff & Robbins贊助的「器樂獎」（Instrumental）。

德國小提琴家Isabelle Faust囊括兩項大獎：「年度最佳藝術家」（Artist of the Year）；他與Les Siècles樂團及指揮François-Xavier Roth合作錄製的李蓋悌小提琴協奏曲又拿下「協奏曲獎」（Concerto Award）。

Faust 1997年即曾獲選為《留聲機》「年度最佳青年藝術家」，並於2017年榮獲「年度最佳錄音」，2024年也曾獲得兩項大獎。他在2026年入圍決選名單的三張錄音——分別獻給李蓋悌、巴赫與泰勒曼——凸顯了他令人敬畏的天賦與多樣性。《留聲機》指出：「Faust總能在我們最意想不到的地方帶來耐人尋味、令人愉悅與驚喜的表現，今年更是超越了自己。」佛斯特親自出席領獎，並與鋼琴家Kristian Bezuidenhout一同現場演奏了莫札特的作品。

鋼琴家Dame Imogen Cooper今年早些時候曾宣布將於2027年進行最後一場公開演出，本次獲頒「終身成就獎」（Lifetime Achievement Award），以表彰其在唱片與演奏會上的傑出成就、對青年藝術家的扶持，以及作為我們這個時代偉大的舒伯特詮釋者之一的重要地位。從1977年10月首次出現在《留聲機》雜誌上以來，他在該雜誌曝光的次數已超過200次。Cooper親自出席領獎時表示：「當我第一次聽說自己將獲得這個卓越的獎項時，坦白說我感到非常震驚……我從內心的最深處、最中間與最頂端，由衷地感謝你們。」

由Classic FM贊助的「年度最佳青年藝術家」（Young Artist of the Year）頒給鋼琴家Alexander Malofeev，他因「擁有令人敬畏的技術、千變萬化的想像力以及富有創意的曲目編排天賦」而備受讚譽。這項榮譽是繼這位24歲青年迅速崛起之後獲得的——他的崛起包括在卡內基音樂廳和阿姆斯特丹皇家大會堂的演出，首度與洛杉磯愛樂樂團及波士頓交響樂團合作，以及由索尼古典（Sony Classical）發行首張專輯《Forgotten Melodies》（遺忘的旋律），該專輯因其雄心與深思熟慮的曲目編排而受到《留聲機》的讚賞。Malofeev在致謝詞中表示：「非常感謝這個獎項——我想我會繼續做我一直在做的事，而且可能會變得越來越不年輕了！」隨後他演奏了史克里亞賓的降A大調圓舞曲。

Erato唱片公司因其創意遠見、傑出的旗下陣容以及一年來備受好評的專輯，被評選為「年度最佳唱片公司」（Label of the Year），且奪得「年度最佳錄音」、「器樂獎」與「鋼琴獎」，成為當晚獲獎最多的唱片公司。在頒獎典禮上演出的 Erato旗下藝術家包括Bertrand Chamayou（他與Leif Ove Andsnes的舒伯特鋼琴四手聯彈專輯獲得「鋼琴獎」（Piano Award））；假聲男高音Philippe Jaroussky，則在Nigel Foster的伴奏下演唱Reynaldo Hahn的《致克蘿莉絲》（À Chloris）。

「年度最佳樂團」（Orchestra of the Year）——唯一由公眾投票決定的獎項——由班貝格交響樂團（Bamberg Symphony）獲得，肯定了該樂團對錄音事業的深厚投入、對其所在地區的貢獻，以及與其首席指揮Jakub Hrůša長達十年豐碩的合作關係。

其他類別獎項的獲獎者包括：

合唱（Choral）：Capella Sollertia與Johanna Soller，獲獎作品為約翰．路德維希．巴赫（Johann Ludwig Bach）《萊比錫康塔塔》的首錄專輯，該作是透過其遠房堂弟約翰．塞巴斯蒂安．巴赫（Johann Sebastian Bach）的手抄本而得以留存（Ricercar 發行）。

歌劇（Opera）：Esa-Pekka Salonen以及舊金山交響合唱團與樂團，獲獎作品為Kaija Saariaho《Adriana Mater》的首錄專輯（Deutsche Grammophon 發行）。

當代音樂（Contemporary，由 PPL/PRS 贊助）： Huw Watkins、Sir Mark Elder與哈雷管弦樂團（Hallé Orchestra），獲獎作品為Watkins的《管弦樂協奏曲》、《哈雷號角曲》與《第二號交響曲》錄音（Hallé 發行）。

管弦樂（Orchestral，由 Arcam 贊助）：Sakari Oramo與BBC交響樂團，獲獎作品為Grażyna Bacewicz管弦樂作品集第二卷（Chandos 發行）。

室內樂（Chamber，由 Wigmore Hall 贊助）：Pavel Haas Quartet，獲獎作品為馬蒂努（Martinů）弦樂四重奏的基準錄音（Supraphon 發行）。

歌曲（Song）：次女高音Adèle Charvet與鋼琴家Florian Caroubi，獲獎作品為他們合作的首張完整專輯《Belle époque!》（Alpha 發行）。

聲樂與樂團（Voice and Ensemble）：The Mozartists 、Ian Page與次女高音Ann Hallenberg，獲獎作品為葛路克詠嘆調錄音（Signum 發行）。

早期音樂（Early Music）：義大利協奏曲合奏團（Concerto Italiano）與Rinaldo Alessandrini，獲獎作品為探索 17 世紀那不勒斯牧歌的專輯《Stravagante pensiero: Gesualdo & Napoli》（Naïve 發行）。

當晚的其他現場演出還包括Pavel Haas Quartet：馬蒂努第三號弦樂四重奏的第三樂章，以及「歌曲獎」得主Adèle Charvet與Florian Caroubi：佛瑞的《漁夫之歌》（La chanson du pêcheur，Op. 4, no. 1）。

《留聲機》雜誌主編Martin Cullingford表示：「每個月送到《留聲機》編輯部的錄音，其非凡的廣度與精彩程度持續給予我們靈感與驚嘆，能夠共同慶祝又一個輝煌的音樂豐收年真是太棒了。我們2026年的獲獎者涵蓋了令人驚嘆的音樂廣度，從18世紀和21世紀音樂的首錄、罕見演出的佳作到深受喜愛的經典；花時間聆聽這些專輯以及我們特別獲獎者更廣泛的錄音目錄中的任何作品，都將為聽眾提供真正豐富且愉快的體驗。」

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