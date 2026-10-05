不要讓檢定考 成為學音樂的阻礙

文/MUZIK

前陣子來了一位 12 歲的新生，剛考完皇家八級。

以年紀和檢定級數來說，聽起來真的還不錯！

不過，當家長提到，成績只有 100 分出頭（剛好通過），我真的很驚訝！

這些年來孩子們考ABRSM online（皇家的視訊檢定），因為只需完成四首考曲，真的容易太多了！我的學生們，90% 的孩子都拿特優（130分以上），其中更有半數的特優是達到 140分以上！不過對我來說，成績始終只是個參考指標——看到孩子們彈得自信、享受又開心，那種由內而外發光的樣子，才是學琴最珍貴的事。

當這位新生坐下來彈琴給我聽時，視譜明顯吃力，彈奏也有不少的漏洞。我立刻明白了問題在哪裡：這又是一例「只為了考檢定而練琴」的孩子。

家長無奈地說：「我後來才發現，之前的老師沒教過她音階，說是現在檢定不強制考了，除非要走音樂系才需要練⋯⋯」 嗚嗚……真的為了考試而學琴耶！聽完真的好心疼孩子！

原來過去這段時間，她上課真的就只練考曲本裡的那幾首曲子。以為跳過音階、琶音與基礎教本直接攻考曲會比較快，結果因為缺乏底子，反而練得更加辛苦！

有些家長可能會想：「反正考過了，我們也沒有要走專業，沒差吧？」

但事實上，真的差很多！

最可惜的是，在硬撐八級的過程中，孩子無法體會到「自己能掌握樂曲」的成就感。音樂最珍貴的「享受與心連結」，就在一次次的挫折中磨光了，當學習失去了興趣，音樂也就很難陪伴她一路成長了。

●以為省時間的做法

常常有家長跟我說：「老師，我們真的沒時間，你就專心教考曲就好，其他課外曲目都不用練了⋯⋯」

假設一個剛考完五級的孩子（能力大約剛開始彈巴哈創意曲），因為沒時間，直接挑戰八級的《義大利協奏曲》。因為程度落差太大，他得一小節一小節慢慢啃譜，花了半年才把譜完全認對彈完；接著又花好幾個月讓手指跑動、處理複雜的聲部⋯⋯

於是，一年過去了，曲子終於勉強彈出來了，但孩子已經覺得好厭煩：「這首曲子彈好久，而且好難、過程都不好聽⋯⋯」可是為了考試，只能再硬著頭皮練細節、背譜。

精準只練八級考曲，兩年多過去了，終於考完。

但仔細想想，這兩年多來，他的音樂世界裡就只有這四首曲子，多麼可惜，也多麼無趣呀！

●如果換個方式，這兩年可以怎麼過呢？

如果我們順著孩子的程度，一到兩個月彈一首巴哈創意曲，兩年下來，不僅整本涉略完了，孩子還學會了如何自己處理聲部與段落。

每一首符合他能力的曲子，都能彈得好聽、能自己掌握，樂趣與自信自然就萌芽了！

同時，音階琶音、小奏鳴曲、浪漫樂派都同步學習。實力積攢夠了，再來彈八級曲目，因為能力到了，學起來其實毫不費力！而且這兩年間，只要曲子完成，就能安排他上台發表、參加小比賽，在不同舞台分享中與音樂建立更深的連結。

兩年後，他不只輕鬆拿下八級，還收穫了滿滿的曲庫與豐富的上台經驗！

更重要的是，這兩年過程的心境完全不同：

「我一直在學新曲目，我彈得很好，我一直在進步，而且我的音樂能跟大家分享！」

●檢定考很難嗎？

如果你什麼都不學，只死守考曲本，檢定真的非常難。

但如果你該奠定的基本功都有了，廣泛理解各種樂派的風格與語言，檢定考其實一點都不難，只是把你本來就會的能力展現出來而已。

我們常說「學音樂只是培養個興趣」，但如果只是一直追著檢定跑，一級考完直接下一級考曲，不僅沒有建立起真正的實力，恐怕連興趣都給磨掉了。

好好利用檢定，它可以是學習的好幫手；但如果只追著分數與張證書跑，它反而會成為扼殺音樂熱情的毒藥。

把底子打好，讓琴聲成為滋養生命的禮物，音樂這條路，才能走得既順暢又開心！

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