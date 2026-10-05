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烏克蘭「強烈敦促」 安納波利斯交響樂團取消列賓演出
文/MUZIK
安納波利斯交響樂團（Annapolis Symphony Orchestra）宣布，已與小提琴家列賓（Vadim Repin）「互相決定不繼續推進原定的合作計畫」。
列賓原定於2026年11月6日與7日與該團合作，演出蕭斯塔科維契第一號小提琴協奏曲。然而，烏克蘭駐美國大使館「強烈敦促」樂團取消這名俄羅斯小提琴家的演出，理由是他與俄羅斯官方資助的文化機構有過往聯繫。
該團聲明寫道：「安納波利斯交響樂團與列賓先生一致認定，當前的大環境不利於促成一次成功的合作，亦不符合樂團贊助人們的利益——確保他們能不受干擾地享受現場音樂，始終是我們的最高優先考量。」
「我們與列賓雙方同樣期盼，這場持續造成無盡苦難與毀滅的戰爭能夠早日平息。對方並進一步表達了未來仍有可能展開藝術合作的期許。」
樂團將會公布11月 6日與7日音樂會的新曲目。先前已購買的門票依然有效，若有觀眾希望將門票更換為同團其他場次演出，樂團也將予以協助。
2022年，安納波利斯交響樂團因應當時急遽演變的局勢，就取消過一次列賓的演出。樂團當時表示，該決定並非基於認定列賓支持普丁或支持俄羅斯入侵的判斷。
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