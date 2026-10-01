達成協議 舊金山歌劇院管弦樂團結束開季罷工

文/MUZIK

舊金山歌劇院管理層與其樂團音樂家已就新合約達成初步協議，結束了這場持續近一週、 讓2026-2027樂季開季節目無法登臺的罷工行動。

新協議起始效期回溯自8月1日始，至2030年7月31日止。樂團談判委員會主席、雙簧管副首席Gabe Young在聲明中表示：「我們很高興能達成初步協議，這份公平的合約為樂團成員提供了穩定保障。我們非常感謝市長及其團隊，他們在過去幾天裡投入長時間的努力來促成這項協議；同時我們也要感謝大眾與歌劇院贊助人，在音樂家們經歷這段艱難時給予的耐心和支持。」

他也承諾，由美國音樂家協會（American Federation of Musicians Local 6）代表的樂手們，已準備好重返戰爭紀念歌劇院（War Memorial Opera House）：「我們期待共同努力，在舊金山歌劇院現有的基礎上再接再厲。我們迫不及待地想回到樂池，開啟新樂季，再次為我們熱愛的劇院演出。」

舊金山市長Daniel Lurie及其行政團隊於 9 月 13 日（週日）——即罷工開始次日——即與該市藝術暨文化執行總監Matthew Goudeau一同介入，協助促進談判。

市長在聲明中表示：「我感謝音樂家們為達成協議付出的不懈努力，我也要感謝（歌劇院總監）Matthew Shilvock及舊金山歌劇院領導層在整個過程中的辛勞。沒有我們的藝術暨文化執行總監Matthew Goudeau的奉獻，我們不可能達成協議，他連續幾個晚上待在市政廳和戰爭紀念館，努力讓歌劇院重新運作。」

該協議在正式生效前，仍須通過勞資雙方各自的批准程序。

Shilvock在聲明中表示：「我深深感激我們就新合約達成了初步協議——這份協議在解決重要結構性變化的同時，也為我們的音樂家提供了公平的條件。我要感謝雙方的談判委員會，並感謝市長、Matthew Goudeau以及調解員的領導力——他們在過去一週裡不眠不休地工作以實現這項協議。我們期待歡迎我們才華橫溢的團員和客席藝術家，以及我們珍惜的贊助人和捐款人重返劇院。最重要的是，我們期待再次聚首，透過藝術的共同之美重新連結。」

本次罷工始於9月12日，當時距離《西蒙．波卡涅拉》開幕夜演出不到一小時。除了迫使該場演出以及隔天於金門公園舉行的免費「公園歌劇」（Opera in the Park）音樂會取消，歌劇院隨後又取消了9月16日與19日的兩場《西蒙．波卡涅拉》，以及9月20日《瑪麗．斯圖亞特》的開幕演出。

這是該樂團於1980年代初期從舊金山交響樂團中獨立出來以後的首次罷工。上一次重大勞資衝突發生在1990年，當時管理層對音樂家實施了停工 （lockout）。

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