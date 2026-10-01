2026魯賓斯坦國際鋼琴大賽結果揭曉

文/MUZIK

以色列魯賓斯坦國際鋼琴大賽（Arthur Rubinstein International Piano Masters Competition）日前完賽：Dmitry Yudin拿下首獎與四萬美元獎金，並包辦室內樂獎（獎金六千美元）、以色列愛樂樂團演奏家獎（獎金三千美元）、觀眾票選獎（獎金三千美元）、青年評審團獎（獎金三千美元）。

Uladzislau Khandohi、Jinhyung Park兩人並列二獎、各獲兩萬美元；三獎則歸Roman Rediurko。

本屆評審團陣容相當豪華，包含阿格麗希（Martha Argerich）、布朗夫曼（Yefim Bronfman）、海老彰子（Akiko Ebi）、埃利亞斯（Taiseer Elias）、方丹（Ian Fountain）、吉利洛夫（Pavel Gililov）、卡普林斯基（Yoheved Kaplinsky）、米爾奇—謝里夫（Ella Milch-Sheriff）、帕萊奇尼（Piotr Paleczny）、申秀貞（Soo-Jung Shin）與瓦迪（Arie Vardi）。

Dmitry Yudin師從Lydia Grigoryeva，2019年8月赴曼哈頓音樂學院隨Horacio Gutierrez學習，是國內外大賽的常勝軍，已在第15屆史克里亞賓國際鋼琴比賽、青年鋼琴家國際古典音樂節大賽、阿斯塔納鋼琴大賽（Astana Piano Passion）、克萊涅夫莫斯科國際鋼琴比賽（Vladimir Krainev Moscow International Piano Competition），以及俄羅斯青年德爾菲大會（Youth Delphi Games）拿下獎項，也在2024年蘇黎世安達國際鋼琴比賽（Geza Anda International Piano Competition）中拿下第二名。合作過的交響樂團包括波羅的海國家青年交響樂團、波羅的海音樂學院交響樂團、莫斯科室內樂團（Musica Viva）、俄羅斯國家愛樂樂團、聖彼得堡國立學術交響樂團、托姆斯克學術交響樂團等。

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