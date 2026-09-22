小澤征爾三週年冥誕紀念音樂會 東京、京都兩地明年2月舉辦、9月27日全面啟售

文/MUZIK

2024年2月6日，日本指揮家小澤征爾辭世，消息一出，全球愛樂者們無不嘆息，感慨又一位錄音黃金時代的大師離我們而去。不過，小澤征爾生前在日本推動幾十年的三大活動：小澤征爾音樂塾、水戶室內樂團與小澤征爾松本音樂節，依然在大師仙逝後進行不輟，尤其是與小澤征爾有過幾十年合作經驗的音樂家們，持續於眾多演奏與教學行程中，將大師經驗傳承給下一代。2027年適逢小澤征爾冥誕三週年，日本特別舉辦「以小澤大師的傳承，連結未來的音樂會」（マエストロ小澤のレガシーを未来へとつなぐコンサート），集合了曾參與過小澤征爾音樂塾、小澤征爾奧志賀室內樂營與小澤征爾瑞士音樂營的音樂家們，當中包含兩位台灣大提琴家蔡幸涵與林丕偉，一同以音樂緬懷大師在天之靈。音樂會將於小澤征爾冥誕三週年當日的2027年2月6日（六）下午2點於東京墨田Thriphony音樂廳，以及2月7日（日）下午2點於京都Rohm劇場舉行，票券於9月27正式開賣。演出兩日正逢2027年春節初一與初二，連假若正巧有日本旅行計畫的樂迷，不妨到現場一同欣賞難得的大師紀念音樂會！

「以小澤大師的傳承，連結未來的音樂會」上半場將以無指揮的方式進行，演出布拉姆斯第二號弦樂六重奏、柴科夫斯基六重奏《佛羅倫斯的回憶》以及孟德爾頌弦樂八重奏，下半場則會在指揮山田和樹的帶領下，演出巴伯《弦樂慢板》、馬勒第五號交響曲第四樂章，以及荀貝格的《昇華之夜》，可說是綜合了小澤征爾生前最注重的古典弦樂質地，以及擅長剖析詮釋的現當代音樂作品，在指揮之外，長期與小澤征爾合作的大提琴家原田禎夫、中提琴家川本嘉子與小提琴家舒爾曼（Julien Szulman）也會擔任弦樂指導，一同將大師經驗傳承給年輕音樂家們。

本次音樂會的樂團組成，皆是來自於曾經參與過小澤征爾教育活動的成員，像是2000年創立的小澤征爾音樂塾，這是當時大師有鑑於歌劇是古典音樂中相當重要的一部分，卻因為學校環境大部分專注於養成獨奏家，極少能給予年輕學子真正演出歌劇的機會，因此以小澤征爾音樂塾的形式，引進世界一流歌劇院的製作與聲樂家，讓學子們可以充分學習到歌劇演出的細節與應該注意之處，此舉也給予了參與學員們全面的正向影響，許多年輕音樂家在此後也都考入歐美知名歌劇院，像是本次也會參與紀念音樂會演出的台灣大提琴家蔡幸涵，現在就是巴黎歌劇院管弦樂團的終身團員。

此外，小澤征爾也相當注重室內樂的教育與培訓，這也是一般科班學校裡相當欠缺的一塊，不論是在日本長野縣舉辦的小澤征爾奧志賀室內樂營，或是在歐洲舉辦的小澤征爾瑞士音樂營，都是以室內樂為主的密集訓練，長年的演練成果，也會在本次音樂會的上半場呈現。不論是明年大年初一（2/6）的東京場，或是大年初二（2/7）的京都場，都熱烈歡迎台灣樂迷參與，詳細演出資訊與購票方式，請洽小澤征爾音樂塾官方網站。

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