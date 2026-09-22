紅葉飛舞下的狂烈愛恨 東京二期會《卡門》10月10日札幌公演

文/MUZIK

隨著天氣逐漸轉涼，日本的楓葉季也隨之開跑，當中又以地處最北邊的北海道為首，從層雲峽、旭岳開啟的紅葉美景，是許多台灣遊客在10月連假的出國好選擇。若是愛樂者正好在今年的雙十連假來到札幌，在美食美景之外，更可以考慮在10月10日下午1點於大通公園旁的札幌文化藝術劇場hitaru，欣賞由東京二期會原創製作的全本歌劇《卡門》──此製作首演於2025年，是知名英國／法國導演艾林娜．布魯克（Irina Brook）的首次日本歌劇製作，以近未來的背景打破原劇的民族窠臼，創造出超越國族想像的卡門，首演時就得到熱烈迴響。今年10月10日的札幌公演，除了集合首演版的堅強日本聲樂卡司外，更邀請日美混血指揮家尤金．齊剛（Eugene Tzigane）帶領札幌交響樂團演出，在紅葉飛舞的美麗景緻中，感受《卡門》裡的狂烈愛恨與名曲爆發！

導演艾林娜．布魯克表示，《卡門》原本劇情設定在西班牙，但同時女主角又有吉普賽人的背景：「不論是對當代觀眾，或是對東方社會，這當中牽涉的文差異都不好理解。」因此，她決定這次的《卡門》要專注回到「故事」上面，時空設定在類似20、30年後的近未來，創造出類似電影《瘋狂麥斯》內的廢土龐克世界觀，在假想地球的國族疆界都被戰爭與污染抹去之後，卡門與唐荷西之間的愛情純粹樣貌。本製作甚至大膽地刪去所有口白，而是以動聽的比才樂曲濃烈串接，讓整體劇情更加緊湊。艾林娜更引用自己的父親、知名劇場導演彼得．布魯克（Peter Brook）的名言：「無聊是惡魔！」認為自己最終的目標，就是要創作出讓人覺得有趣的內容，以本次《卡門》演出造成的話題性來說，無疑地是做到了這點。

本次擔任指揮的尤金．齊剛，則是首次在日本指揮歌劇，他表示由於父親侍衛舞者，《卡門》當中充滿的西班牙、吉普賽、東歐等地的舞曲，是他從小到大都一直在接觸的旋律：「我非常熱愛這些舞曲，每次指揮《卡門》都相當快樂，這是我最愛的歌劇之一。」出生於東京的他，也非常開心能夠回到日本指揮歌劇，他也十分期待10月的札幌：「到時正值秋天美景，氣溫也相當宜人，食物也很好吃，非常歡迎日本或是海外的觀眾，一起在札幌美輪美奐，而且音響效果很好的hitaru劇場與我們享受《卡門》演出。」

東京二期會起源於1952年，是以聲樂家為核心創立的推廣團體，之所以命名為「二期會」，是認為戰後第一代的聲樂家以建立了在音樂水準上的功績，接下來的世代則要接續完成普及藝術、連結聲樂家的使命，壯大日本的聲樂藝術發展。近75年來，東京二期會透過定期的歌劇製作，推廣經典的同時，也給予國內聲樂家長期的舞台，讓鑑賞與專業能成為正向循環，生生不息。本次的《卡門》公演即為一例，在去年3月的東京首演後，二期會也安排今年重新在山形、札幌與大阪演出，讓參與的聲樂家都能有再次演出的機會，全本舞台製作呈現，不但更吸引觀眾欣賞，也讓整體歌劇業界都能維持成熟的動能發展。

東京二期會製作的全本歌劇《卡門》札幌公演，將於10月10日（六）下午1點於札幌文化藝術劇場hitaru舉行，詳細演出資訊請洽官方網站，購票請洽東京二期會線上售票（英語購票點選官方網站上方「TICKET」按鈕）。

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