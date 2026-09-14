北市國26/27樂季推六大系列 9月15日開季音樂會「聽見蘇文慶」打頭陣

文/MUZIK

臺北市立國樂團（TCO，以下簡稱北市國）今日發表2026/27樂季，以六大系列做為主軸，分別是「名家」、「閃亮亮」、「市國之星」、「未來新星」、「溫馨飛魔力」、「傳藝舞繽紛」。當中「名家」選定的是身兼作曲家、指揮家與演奏家的知名音樂家蘇文慶，並且在9月15日（二）晚間7點半於國家音樂廳舉行的「聽見蘇文慶－2026/27樂季開季音樂會」打頭陣，由蘇文慶親自指揮自身經典作品，加上本次世界首演的全新委託創作《北城舊事》，與觀眾感受作曲家的原典詮釋，並一同回望其數十載創作留下的音樂軌跡。

蘇文慶表示，自己過往的創作可以分為三大類：「一個對於人文地理的感受，一個是自身人生歷程的觀察，最後則是與宗教經驗的相關作品。」在9月15日的音樂會中，精選了來自這三類的創作：「另外，我相當強調作品的『可聽性』，希望觀眾聽完後能夠有畫面，留下深刻印象。在作曲上我強調性能與配器，尤其是『音色』的交響化效果，每一首都希望能夠展現國樂之美。」在北市國開季音樂會上，透過蘇文慶的《山海印象》、《雨後庭院》、音樂劇場《火宅三車》與《風獅爺傳奇》國樂交響詩，還有本次世界首演的《北城舊事》裡，觀眾將從音符中聽見其展現的國樂風景，與北市國一起「聽見蘇文慶」！除此之外，本系列將從1989年《詠江南》，到預計於明年全新發表的二胡協奏曲，以12場音樂會、16首作品，展現蘇文慶將近40年的作曲跨度。

北市國代理團長徐端容表示：「蘇老師曾為國內兩大歷史最悠久的職業專業國樂團：北市國與臺灣國樂團之創始團員，他的音樂，不僅代表其生命歷程，也映照著臺灣國樂數十年來的發展軌跡。」在「聽見蘇文慶」之外，北市國本次還有「市國之星」系列：「舉凡北市國現職音樂家團員、歷屆臺北市民族器樂大賽獲獎者、曾參加過北市國附設樂團後在外有很好發展的音樂家，都是廣義的『市國之星』。」也展現出樂團幾十年來在教育發展與市民連結的厚度。

另外，每年演出都會引起熱烈討論的TCO劇院，在本樂季則推出全新臺灣歌劇《姊妹》，以一個賣藥歌仔戲班為背景，透過幾對身處不同命運洪流卻緊密相聯的姊妹，以及圍繞在她們身邊的生命故事，勾勒出臺灣早期社會變遷下的女性身影與藝人命運，並且邀請由旅歐知名編舞家林美虹擔任藝術總監，游源鏗擔任編劇兼導演，作曲家顏名秀操刀音樂，演員部分則囊括聲樂、戲曲及音樂劇等出色表演者擔綱，包含林姿吟、張孟逸、曾伯豪、林慈音、李增銘、邵大倫、王台玲、潘麗君、李泳杰與陳丹菫等，將在12月18至20日於臺北表演藝術中心大劇院舉行首演，勢必再創臺灣歌劇經典。

除此之外，今年度的新樂季重點節目，還有10/8舉辦的「東西交響」，由指揮家張尹芳與4位國際知名大提琴家，以協奏形式演出東西方經典，也是「2026臺灣國際大提琴藝術節」（Taiwan International Cello Festival）的開幕音樂會；10/17的「梁祝．喬家大院」則安排《梁山伯與祝英台》鋼琴協奏曲與民族交響組曲《喬家大院》，展現不同時代的傳奇故事；11/7「聽．繁星點點Ⅵ」則會介紹多位國樂新秀，帶來新世代的風貌；11/12「逝去的時光」則由旅德指揮家張宇安攜手知名二胡演奏家陸軼文及琵琶演奏家于源春，與眾多喜愛他們的樂迷相會舞臺；12/26「音緣―吳大江作品音樂會」由榮譽指揮瞿春泉執棒，精選「國樂交響化」的重要推手吳大江之代表性作品。

同時，北市國也於去年開始推動「一校一國樂團―國樂扎根校園計畫」，在臺北市立西園國小於去年加入外，新年度將協助臺北市立雙園國小成立國樂社團，播下另一顆種子。因應網路時代的收聽習慣，新樂季北市國也擴大經營YouTube頻道：「TCO Channel」，固定於每週三、五、日晚上8點上線全新節目，期待無遠弗屆地接觸觀眾，與大家共賞國樂之美。9月15日（二）晚間7點半於臺北國家音樂廳舉辦之「聽見蘇文慶－2026/27樂季開季音樂會」，購票請洽OPENTIX，更多關於北市國26/27樂季資訊請洽官方網站。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》