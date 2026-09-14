好位子搶起來！2026/27衛武營音樂類四大節目9月全面啟售

文/MUZIK

衛武營在今年度旗艦歌劇《遊唱詩人》如火如荼演出的同時，也搶先披露了4檔在26/27跨年度的音樂製作，有樂迷們相當關心的【瘋迷24】系列與歌劇音樂會、每年僅此一場的新年音樂會，以及臺灣音樂家許常惠逝世25週年音樂會等等，全部場次皆於9月10日中午起早鳥啟售！不想錯過好位子的樂迷們，趕緊設好鬧鐘，才不會錯過精采演出！

《溯音．續章》許常惠逝世二十五周年紀念音樂會

眾所皆知，巴爾托克在20世紀初進行了匈牙利民歌採集計畫，也啟發了全世界作曲家走出象牙塔，走入民間探尋文化的根源生命力。在臺灣，發起民歌採集運動的重要作曲家，正是許常惠──出生於1929年的他，從小學習小提琴並擔任過省交（現國立臺灣交響樂團）的小提琴團員，1954年赴巴黎深造，在小提琴外更加鑽研音樂史與作曲，回國後於母校師大音樂系任教，具有現代音樂思維的他，對當時的臺灣樂壇極具影響力，1961年更陸續發起「製樂小集」、「新樂初奏」、「中國現代音樂研究會」等音樂團體，積極提倡現代音樂創作，1966 年與作曲家史惟亮共同發起「民歌採集運動」，開始臺灣民俗音樂的田野調查，進行採集、整理和研究工作，蒐集近3千首臺灣山地與平地原住民歌謠，至2001年過世前，許常惠是當代臺灣最有影響力的音樂家之一，被稱為「臺灣現代音樂啟蒙導師」。

2026年，適逢許常惠逝世25週年，衛武營與國立傳統藝術中心及臺灣音樂館共同合作，演出許常惠生前最具代表性的大型作品，包括結合佛教梵唄與中國古典文學的合唱曲《葬花吟》、以唐代大曲結構融合臺灣傳統北管的鋼琴協奏曲《百家春》、再現清代鼓吹樂的《慶典序曲》、以臺灣客家民謠為主題的舞劇配樂《桃花開》、具有反戰寓意的清唱劇《兵車行》，以及創作經年未果，並以歌劇《白蛇傳》序幕之鑼鼓樂開場。演出陣容由衛武營藝術總監簡文彬親自擔任指揮，以及由新象藝術總監、臺灣知名長笛家樊曼儂擔任引言人，並且集合了鋼琴家葉綠娜、女高音林孟君、女高音李郁茹及男高音林義偉等多位音樂家，與高雄市交響樂團、高雄市國樂團和台北室內合唱團共同演出，是臺灣舞台少見一次聽到許常惠代表性大型作品的機會！12月5日下午2點半在衛武營音樂廳，值得所有關注臺灣音樂的觀眾，一同透過作品，緬懷許常惠對本地音樂的貢獻與啟發。

《戀戀40─陳明章現場作品四十年》新年音樂會

每年1月1日，衛武營都會邀請家喻戶曉的演出者合作新年音樂會，讓觀眾可以闔家欣賞，共渡佳節。今年的新年音樂會主角是陳明章，非常難用一句話來定義這位縱橫樂壇40年的大師，他可以是寫出全臺皆能哼上兩句《流浪到淡水》的流行作曲家，也可以是侯孝賢與是枝裕和等國際電影名導的御用配樂家，更可以是走到螢幕前的「自然科學及人文紀實節目主持人獎」金鐘獎得主。不過，如果有機會問起陳明章他的音樂根源，他會告訴大家他「留學臺灣」，師承羅希（調弦啟蒙）、李天祿（北管布袋戲）、莊進才（月琴演奏、北管歌仔戲）、吳天羅（臺灣南管）與朱丁順（恆春月琴民謠）等國寶級大師，在眾多在地音樂養分下，才能揉合成陳明章音樂裡兼具土地關懷與當代思維的獨創性，具體實踐「越在地，越國際」。

2027年元旦下午2點半，在衛武營音樂廳舉辦的《戀戀40─陳明章現場作品四十年》新年音樂會，除了疏理陳明章40年來讓眾人琅琅上口的金曲外，更有機會聆聽侯孝賢《戀戀風塵》、《戲夢人生》與是枝裕和《幻之光》等電影配樂現場演出，再加上陳明章近年來潛心鑽研臺灣傳統戲曲與原住民音樂，巧手融合出嶄新的世界音樂創作，現場將有月琴、臺灣明琴、二胡、大大廣弦、雙音仔、大堂鼓等傳統樂器，搭配上非洲鼓與提琴等多種不同文化的音樂交織，呈現出臺灣音樂風格與世界的交會。

莫札特《唐．喬萬尼》歌劇音樂會

2027年的「瘋迷24」系列將於2月20日舉行，衛武營依照往例，在前一晚舉辦歌劇音樂會，為這次的「瘋迷24」暖身熱場！今年挑選的劇碼是莫札特《唐．喬萬尼》，此劇一向被認為是莫札特生涯22部歌劇裡最頂尖上乘之作，故事以西班牙著名的渣男情聖為主角，許多癡情女子都為之傾倒，甚至喪命！不過，在莫札特的歌劇創作夥伴達．龐特（Lorenzo Da Ponte）的巧思安排下，《唐．喬萬尼》內的女性不再只是悲情女角，反而透過莫札特的音樂狠狠地嘲諷了負心漢，最終被拉下地獄，大快人心！

《唐．喬萬尼》中主要角色共有三位女高音、三位男中音，加上男高音與男低音，總共八位聲樂家展開華麗的花腔對決，這次衛武營邀請了陳翰威、謝銘謀、蕭涵、林健吉、耿立、胡庭維、廖宇盟、梁又中等臺灣頂尖聲樂家，攜手高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，再搭配創作多才型演員韋以丞擔任的說書人，在藝術總監簡文彬的指揮下，一同發掘莫札特240年前寫下的無比動聽音樂與辛辣社會觀察，放至今日竟同等適用！

《瘋迷24蕭邦》

2022年開啟的「瘋迷24」系列，衛武營邀請樂迷在24小時內遊走音樂廳與表演廳，全神貫注、完全聆賞同一作曲家的偉大傑作，在經歷舒伯特、莫札特、貝多芬、柴可夫斯基與巴赫後，2027年2月20日下午5點開跑的第六屆，挑選了蕭邦做為本次的主題音樂家。有鑑於蕭邦的作品幾乎都是以鋼琴為主，《瘋迷24蕭邦》除了會演出所有蕭邦創作的協奏作品外，獨奏作品類別更是「一個都不能少」：從前奏曲、練習曲、敘事曲、詼諧曲到馬厝卡舞曲、波蘭舞曲等，重要作品都會輪番於音樂廳及表演廳內登場。而少有人演出的蕭邦藝術歌曲全集，以及蕭邦創作的室內樂作品，也都安排在《瘋迷24蕭邦》的音樂會中，對於喜愛蕭邦的樂迷來說，是聽到這些珍稀作品的難得機會！

既然挑選了蕭邦，就一定要有對應的鋼琴家陣容，才足以撐起這次的「瘋迷24」！本次衛武營邀請了「瘋迷」史上首位的外國鋼琴獨奏家：日籍鋼琴大師橫山幸雄，與吳亞欣、汪奕聞、林佳鋐、林冠廷、林品宏、林瑋祺、胡瀞云、陳世偉、陳芝羽、陳宜鍾、葉孟儒、黃俊瑜、盧易之、賴致融、謝維庭等臺灣實力派鋼琴家陣容（以上依照姓氏筆劃順序排列），爵士午夜場更安排許郁瑛及法德雙籍鋼琴家安東尼．斯普蘭格以雙鋼琴編制呈現，總計18位鋼琴家輪番接力蕭邦的絕妙音符，創下歷年「瘋迷」最多記錄！另外，衛武營更特別在2月21日晚間6點半舉行「瘋迷PLUS加碼場」，所有無法在「瘋迷24」裡登台的作品編號，通通將在橫山幸雄的指下，一次在此晚補齊，讓觀眾完整領略蕭邦所有編號超過200首作品，不留下任何遺珠！

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