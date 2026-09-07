不用罷工了 波士頓交響樂團勞資雙方達成協議

文/MUZIK

波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra）與團員正式敲定了一份為期三年、效期至2029年8月的勞資協議，並在工會（波士頓音樂家協會，Boston Musicians’ Association）表決中，以高達 94%贊成的票數通過；該團史上或將首次面臨罷工的危機，也隨之解除。

今年3月，波士頓交響樂團震撼宣布，因雙方願景不一致，將不再與音樂總監尼爾森斯（Andris Nelsons）續約，隨即在樂迷與樂團內部引發軒然大波。由樂迷George Whiting與Quinn MacKenzie發起的抗議「紅花運動」（Red Flower Campaign），建立StandWithAndris.org網站，要求團方領導層展現透明度、進行公開對話，並訴求讓尼爾森斯復職。運動期間，他們向音樂會聽眾發放免費紅玫瑰，以便在演出時配戴以示支持。

該運動強烈要求管理層解釋不續約的背後原因，以及「願景不合」的確切意涵。曾在該團擔任34年低音管副首席的Richard Ranti向《The Berkshire Edge》透露：「在樂團進入壇格塢的第一週，他們甚至不希望樂團演奏任何古典音樂……管理階層希望樂團去演奏流行藝人的熱門曲目，這本無可厚非，但那不是這支樂團的本色，也不是他們最擅長的事。」

針對終於達成的新協議，波士頓音樂家協會主席David Rufino表示：「這項開創性的協議在藝術創作的各個環節中，提供了前所未有的藝術協作，我們相信這將為美國各大樂團樹立全新標準。」團方、波士頓音樂家協會與團員們隨後發表聯合聲明指出，該協議標誌著樂團朝著更具協作性的未來邁出重要一步，不僅在藝術規劃上建立了音樂家與管理層之間開創先例的夥伴關係，也為尋找下一任音樂總監確立了真正合作的甄選過程。波士頓交響樂團演奏家委員會主席Todd Seeber亦補充，協議保證了音樂家在聘任包括音樂總監在內的掛名指揮時，以關鍵且強而有力的角色參與其中。

儘管如此，「紅花運動」的兩位發起人仍不買單，稱該協議僅僅是「第一步」，他們將繼續為尼爾森斯的復職奮戰不懈。

該團全新樂季預計於9月17日盛大開幕，屆時將由尼爾森斯執棒，並由大提琴家馬友友擔任獨奏演出。

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