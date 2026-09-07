史卡拉大放送 串流可以免費看

文/MUZIK

米蘭史卡拉大劇院（Teatro alla Scala）的串流平臺 LaScalaTV，本月開始取消付費限制，只要註冊，即可免費觀看完整的歌劇、音樂會與芭蕾舞碼收藏。

此舉被認為是斯卡拉大劇院基金會的策略，以推廣與分享其文化資產，並擴大公眾接觸與探索藝術的機會。

LaScalaTV於2023年推出，當時配合在皮耶馬里尼劇院（Piermarini Theatre）內安裝了9台遠端遙控攝影機，能夠現場直播歌劇、芭蕾舞與音樂會，並將其建檔供遠端觀看。過去三年中，該平台已累積了31部近期歌劇、13部歷史經典製作、8場芭蕾舞劇、26場音樂會以及一系列教育內容。現已上架的演出陣容包含聲樂家涅翠柯（Anna Netrebko）、奧洛佩薩（Lisette Oropesa）、拉瓦諾夫斯基（Sondra Radvanovsky）、蕾貝卡（Marina Rebeka）、永切娃（Sonya Yoncheva）、阿蘭尼亞（Roberto Alagna）、貝恩海姆（Benjamin Bernheim），以及指揮夏伊（Riccardo Chailly）、鄭明勳（Myung-Whun Chung）、蓋提（Daniele Gatti）、路易西（Fabio Luisi）、瑪爾姬（Susanna Mälkki）、魯塞（Christophe Rousset）、斯卡普奇（Speranza Scappucci）、席夢楊（Simone Young）與維奧蒂（Lorenzo Viotti）。也包含阿巴多（Claudio Abbado）與穆提（Riccardo Muti）等大師指揮的多部歷史錄音。

隨著平臺轉為免費，官方同步釋出了兩部新作品：一是加斯曼（Florian Leopold Gassmann）的《嚴肅歌劇》（L'opera seria），這是一部由Laurent Pelly執導、魯塞指揮，於2025年上演的傳統諷刺劇；另一部則是莫札特的《安魂曲》（Requiem），由古蓋斯（Thomas Guggeis）於2024年指揮演出。

未來的上架清單還將包含兩項近期的重要里程碑：一是夏伊2024年指揮的荀貝格《古勒之歌》（Gurre-Lieder）；二是為史卡拉大劇院的《尼貝龍的指環》畫下句點的《諸神的黃昏》（Götterdämmerung）——該製作旨在紀念今年拜魯特《指環》全劇首演150週年，由席夢楊指揮、David McVicar執導，卡司陣容囊括Camilla Nylund、Klaus Florian Vogt、Günther Groissböck、Nina Stemme等。

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