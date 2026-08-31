羅馬尼亞傳奇女高音寇楚巴絲去世

文/MUZIK

羅馬尼亞女高音寇楚巴絲（Ileana Cotrubaș）以87歲高齡辭世。

寇楚巴絲1939年6月 9日生於羅馬尼亞加拉茨（Galați）的，成長在一個充滿音樂氛圍的家庭，其父親瓦西里（Vasile）曾是業餘合唱團的男高音。

9歲時加入兒童廣播合唱團，開啟了他的音樂生涯，11 歲時已成為團內的主唱獨唱者之一。隨後進入布加勒斯特特別音樂學校（Școala Specială de Muzică）深造，並於1964年在布加勒斯特歌劇院的德布西歌劇《佩利亞與梅麗桑》中正式首度公開演出。

1965 年，寇楚巴絲榮獲荷蘭國際聲樂比賽（International Vocal Competition ‘s-Hertogenbosch in Netherlands，IVC）首獎，次年再奪得慕尼黑 ARD 國際音樂大賽冠軍。這些頂尖獎項為他打開了國際大門，之後相繼在維也納國家歌劇院（並於1970年簽下三年合約）、漢堡國家歌劇院、柏林國家歌劇院、薩爾斯堡音樂節以及法蘭克福歌劇院亮相。

1969年，他於英國葛蘭德布恩歌劇節（Glyndebourne Festival）首次亮相；1971年在皇家歌劇院（Royal Opera House）演出《尤金．奧涅金》。

他的美洲首演隨後於1973年在芝加哥抒情歌劇院登場，演出《波希米亞人》。不過其職業生涯真正的重大突破，發生在1975年——當時他臨危受命，前往米蘭史卡拉歌劇院替補因病缺席的名伶芙蕾妮（Mirella Freni）演出《波希米亞人》。據當時報導，他在開演前15分鐘才急忙趕抵劇院，上臺後卻以震撼人心的演出驚豔了現場所有樂評與觀眾。

1977年，她同樣以《波希米亞人》完成了紐約大都會歌劇院的首演，此後在該劇院共演出過50場，陸續擔綱《弄臣》、《茶花女》、《尤金．奧涅金》、《卡門》與《伊多美尼奧》等名劇的主角，並為大都會歌劇院錄製了三場電視直播演出。

1981年，寇楚巴絲獲頒奧地利「宮廷歌唱家」（Kammersängerin）榮譽稱號；1991年成為維也納國家歌劇院榮譽會員。亦曾獲頒葡萄牙「聖雅各之劍大官佐勳章」，並獲頒布加勒斯特榮譽市民。

寇楚巴絲於1990年正式告別舞台，此後傾力培育青年歌手，包括著名的Angela Gheorghiu、Maria Jose Siri 、Elena Tsallagova等人都曾受其指導。1998年，他出版自傳《歌劇的真實》（Opernwahrheiten），書中公開抨擊了現代歌劇界過度偏重導演個人意志的「導演劇院」（Regietheater）現象。

在漫長的歌唱生涯中，寇楚巴絲詮釋過無數角色，其中最令人津津樂道的莫過於《茶花女》中的薇奧莉塔（Violetta）。對莫札特與理查．史特勞斯作品的演繹亦備受讚譽。錄音遺產豐富。其中最著名的經典名盤包括：與多明哥（Plácido Domingo）、米爾恩斯（Sherrill Milnes）合作的《茶花女》；與多明哥合作的《弄臣》；與帕華洛帝（Luciano Pavarotti）合作的《波希米亞人》；與貝甘札（Teresa Berganza）合作的《卡門》；以及與克勞斯（Alfredo Kraus）合作的《瑪儂》。

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